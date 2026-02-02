O Romeo: संन्यास के 5 दिन बाद अरिजीत सिंह के पहले गाने ने आते ही मचाया धमाल, बार-बार सुन फैंस बोल रहे हैं ये बात

ENG हिन्दी
  • O Romeo: संन्यास के 5 दिन बाद अरिजीत सिंह के पहले गाने ने आते ही मचाया धमाल, बार-बार सुन फैंस बोल रह...

O Romeo New Song: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का नया गाना इश्क का फीवर रिलीज हो गया है. ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया है. ऐसे में फैंस के बीच ये गाना काफी पसंद किया जा रहा है.

By: Kavita  |  Published: February 2, 2026 2:20 PM IST

O Romeo Song: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का ट्रेलर की एक झलक रिलीज हो गई है, जिसमें कई सारे सीन्स ने फैंस का ध्यान खींच लिया और अब एक-एक करके गाने भी आ रहे हैं. इस फिल्म के गाने 'हम तो तेरे ही लिए थे' और डांस नंबर 'आशिकों की कॉलोनी' रिलीज हो चुके हैं और फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं और अब फिल्म का नया गाना रिलीज हो गया है. इस गाने की खास बात ये है कि इसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है और ये गाना अरिजीत सिंह के संन्यास के पांच दिन बाद रिलीज किया गया है.

अरिजीत सिंह का नया गाना रिलीज

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) का नया गाना इश्क का फीवर रिलीज हो गया है. इस गाने को अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने अपने आवाज दी है और विशाल भारद्वाज ने कम्पोज किया है. इस गाने के लिरिक्स राइटर गुलजार ने लिखे हैं. ये गाना ऐसे मौके पर रिलीज हुआ है, जब अरिजीत सिंह ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है. चंद दिन पहले ही अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला किया, जिस वजह से फैंस काफी निराश थे, लेकिन संन्यास के फैसले के बीच अरिजीत सिंह के इस नए गाने ने फैंस को पलभर के लिए खुश जरूर कर दिया है. अब फैंस इस गाने को बार बार सुन रहे हैं और सिंगर के लिए अपने दिल की बात लिख रहे हैं. अरिजीत सिंह की आवाज में गाना इश्क का फीवर काफी जोश और जज्बे के साथ शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे गाना इमोशनल हो जाता है. गाने में काफी ज्यादा मायूसी और दर्द को दिखाया गया है.

क्या बोले फैंस

अरिजीत सिंह के इस गाने पर फैंस अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने अरिजीत सिंह को याद करने वाली बातें लिखी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज आप ब्लेकबैक सिंगिंग मत छोड़िए.' एक और यूजर ने लिखा, 'अरिजीत सिंह कभी रिटायर नहीं हो सकते. अभी तो और भी गाने आने हैं इनके.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'अरिजीत भाई लव यू... आपकी जरूरत है.' इसके अलावा भी यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं.

क्या कर रहे हैं अरिजीत सिंह

बता दें कि अरिजीत सिंह ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया था. इस पोस्ट में उन्होंने बताया था कि वह अपने ही गाने बार बार गाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया करना चाहते हैं. दावा है कि अरिजीत सिंह अपने डायरेक्टर में हाथ आजमाने वाले हैं. वह अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

