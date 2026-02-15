'अगर हार मान ली तो...' सोशल मीडिया बुलिंग के बीच Arjun Kapoor का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, क्या ट्रोलिंग बन रही बड़ा कारण?

Arjun Kapoor पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार बुलिंग का शिकार हो रहे हैं. इसी बीच एक्टर एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Arjun Kapoor Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कम और पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं. हालांकि, अब वे अब अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. मालूम हो कि, अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor News) पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और बुलिंग का सामना कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अब तक किसी को भी सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन वो अक्सर इंस्टाग्राम पर 'क्रिप्टिक' पोस्ट (Arjun Kapoor Cryptic Post) शेयर कर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर का नया पोस्ट सामने आया है.

Arjun Kapoor ने क्यों बंद किया कमेंट सेक्शन?

दरअसल, पिछले साल अर्जुन कपूर के कुछ पुराने वीडियो जबरदस्त वायरल हुए थे. ये क्लिप उनकी फिल्म 'हाफ गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन के दौरान के थे जिसे 'दादा साधु' के गानों के साथ जोड़कर इतने मीम्स बनाए गए कि अर्जु को अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन तक बंद करना पड़ा. बताया जा रहा है कि, यह साल 2025 के सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाले मीम्स में से एक था. जिसके बाद एक्टर ने कई बार क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर अपनी बात कही. वहीं अब उनका नया पोस्ट सामने आया है.

Arjun Kapoor ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

अर्जुन कपूर ने 15 फरवरी, रविवार को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक नया मोटिवेशनल लेकिन क्रिप्टिक नोट शेयर किया है. उन्होंने अपने नोट में लिखा, 'अगर तुम चलते रहे, तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने हार मान ली, तो पछताओगे.' उनका ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस इसे लगातार की जा रही उनकी ट्रोलिंग और बुलिंग से जोड़कर देख रहे हैं.

'मैं आपसे जल्द मिलूंगा...'

आपको बता दें कि, कुछ दिन पहले अर्जुन ने अपनी मां मोना शौरी कपूर की जयंती पर भी एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट किया था. उन्होंने अपनी मां के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, 'हैप्पी बर्थडे मां, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है. सच कहूं तो पिछला कुछ समय मेरे लिए काफी मुश्किल और क्रूर रहा है... लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले भी मुश्किलें झेली हैं और आगे भी लड़कर खड़ा होऊंगा. क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया था कि गरिमा के साथ सिर उठाकर कैसे लड़ा जाता है. हम मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे. मैं आपसे जल्द मिलूंगा और फिर हम साथ में आपका जन्मदिन मनाएंगे.'

View this post on Instagram A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)

जल्द ही इस फिल्म में नजर आएंगे Arjun Kapoor

वहीं अगर बात करें अर्जुन कपूर के वर्कफ्रंट की तो वे आखिरी बार फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आए थे. वहीं अगर बात करें अपकमिंग फिल्म की तो वे जल्द ही वरुण धवन के साथ 'नो एंट्री 2' में दिखाई देंगे, जो 2005 की सुपरहिट फिल्म का सीक्वल है.

