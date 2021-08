गर्लफ्रेंड Malaika Arora संग अपनी संपत्ति की तुलना पर आगबबूला हुए Arjun Kapoor, बोले 'ये बेहद शर्मनाक है...'

Arjun Kapoor gets furious over comparison of His & Malaika Arora’s Net Worth: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल्स में से एक हैं। अर्जुन और मलाइका काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। बीते कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दोनों की शादी के अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में अर्जुन और मलाइका की वित्तीय कमाई की तुलना की गई है। यही वजह है कि अर्जुन कपूर ने इस मामले में खूब खरी-खोटी सुनाई है। Also Read - Shehnaaz Gill ने Arjun Kapoor को इंप्रेस करने के लिए खुद को किया मेकअप रूम में बंद, चंद मिनटों में दिखा गजब का ट्रासफॉर्मेशन

एक पोर्टल ने मलाइका की कुल संपत्ति के बारे में एक स्टोरी की। उन्होंने एक्ट्रेस की आय के स्रोतों के बारे में भी खुलासा किया। मशहूर फिल्मों में डांस नंबर करने से लेकर रिएलिटी शो जज करके बड़ी कमाई करने तक मलाइका अरोड़ा की कुल संपत्ति 100 करोड़ के करीब है। हालांकि चीजें तब खराब हुईं जब एक रिपोर्ट में मलाइका और अर्जुन की कुल संपत्ति की तुलना की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अर्जुन कपूर की किल संपत्ति लगभग 88 करोड़ है।

मलाइका अरोड़ा लगभग 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने अब तक कई फिल्में, ब्रांड्स इंडोर्समेंट्स और टीवी शोज किया हैं। इसलिए एक्ट्रेस की तुलना अर्जुन कपूर से करना काफी हद तक सही नहीं है। इस मामले में अर्जुन कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'इस तरह 2021 की एक बेतुकी हेडलाइन को पढ़ना दुखद और शर्मनाक है। बेशक, वह अच्छी कमाई करती है और इतने सालों तक एक जगह पर रहने के लिए काम किया है, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है।'

रिपोर्ट्स की मानें, तो अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा 2016 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने आज तक अपने रिश्ते के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मगर सोशल मीडिया पर दोनों को एक दूसरे की पोस्ट और फोटोज शेयर करते हुए कई बार देखा गया है।