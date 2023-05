Arjun Kapoor And Boney Kapoor Video Went Viral: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। अर्जुन कपूर अभी हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ घूमने के लिए गए थे, जहां से एक्टर की एक बाद एक तस्वीरें सामने आई थी। मलाइका और अर्जुन कपूर की इन तस्वीरों को उनको फैंस ने काफी पसंद भी किया था। इसी बीच अर्जुन कपूर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद एक्टर सोशल मीडिया पर छा गए हैं। अर्जुन कपूर इस वीडियो में अपने पापा बोनी कपूर (Boney Kapoor) के साथ दिखाई दे रहे हैं। Also Read - Arjun Kapoor ने दिखाया बर्लिन वेकेशन का फोटो एलबम, मलाइका अरोड़ा संग रोमांटिक होते नजर आए एक्टर

बोनी कपूर के साथ घूमने निकले अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अभी हाल ही में अर्जुन कपूर ने मलाइका संग घूमते हुए तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की थीं। अर्जुन कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अर्जुन कपूर अपने पापा बोनी कपूर के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन कपूर ने इस वीडियो में अपनी अंशुला कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के लिए भी बोलते हुए नजर आए। जानकारी के लिए बता दें अर्जुन कपूर और बोनी कपूर को काफी लंबे समय के बाद साथ में देखा गया है। अर्जुन कपूर और बोनी कपूर का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। अर्जुन कपूर की इस पर फैंस जमकर कमेंट करते हुए दिखाई दिए। Also Read - Arjun Kapoor के लिए हर दिन खाना बनाती हैं मलाइका अरोड़ा, खुलासा करते हुए बोलीं- 'लेकिन कभी भी...'

यहां देखें अर्जुन कपूर और बोनी कपूर का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)

फिल्मों में कमाल नहीं दिखा पा रहे अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर को काफी चर्चा में बने रहते हैं। अर्जुन कपूर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। अर्जु कपूर लास्ट फिल्म 'कुत्ते' में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। द लेडी किलर, मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी फिल्मं में नजर आने वाले है। अर्जुन कपूर और बोनी कपूर की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं। Also Read - Arjun Kapoor के लिए फोटोग्राफर बनीं गर्लफ्रेंड Malaika Arora, एक्टर ने दिखाईं अपनी तस्वीरें