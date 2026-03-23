'धुरंधर से मैंने अपना बदला ले लिया', 26/11 के हमले से दहल गए थे अर्जुन रामपाल, एक्टर ने बताया उस रात का किस्सा

Arjun Rampal Recalls 26/11 Mumbai Attack: अर्जुन रामपाल के जन्मदिन पर साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमले हुए थे. एक्टर ने कहा है कि फिल्म 'धुरंधर' में काम करके उन्होंने अपना बदला ले लिया है.

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में मेजर इकबाल का रोल करने वाले अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म में उन्होंने निगेटिव किरदार निभाया है और जबरदस्त अदाकारी से लोगों का दिल जीत रहे हैं. अर्जुन रामपाल को बीते रविवार को मुंबई में 'हेलो! हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. इस दौरान एक्टर ने साल 2008 में हुए मुंबई हमलों को याद किया है. उन्होंने इन हमलों से जुड़ा एक किस्सा बताया है. अर्जुन रामपाल ने बताया है कि उनका जन्मदिन 26 नवंबर को होता है और अटैक में निशाना बन सकते थे लेकिन उनके एक दोस्ती देरी ने उन्हें बचा लिया. इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि फिल्म 'धुरंधर' में काम करके उन्हें अपना बदला ले लिया. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है.

अर्जुन रामपाल का 26 नवंबर को होता है बर्थडे

अर्जुन रामपाल ने बताया, 'साल 2008 में 26/11 को मैं होटल फोर सीजन्स, वर्ली में था. उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं अपने दोस्तों को लेने के लिए आया था और हम सेलिब्रेशन के लिए ताज होटल की तरफ जा रहे थे. मेरा एक दोस्त तैयार होने में लेट हो गया और हम उसका इंतजार कर रहे थे. हम बार में थे, हमने ड्रिंक ऑर्डर की तभी माहिम के पास पहला बम धमाका हुआ. मैंने वह आवाज सुनी और मैंन जो हाथ में गिलास पकड़ा था वो हिल गया. हम सब हैरान थे आखिर ये क्या था. 10 मिनट के अंदर हम सबके फोन बजने लगे और हर कोई कह रहा था कि कोलाबा में किसी गैंग के बीच लड़ाई छिड़ गई है और हमें वहां ना जाने की सलाह दी गई.'

अर्जुन रामपाल ने बताया 26/11 हमले का भयानक मंजर

अर्जुन रामपाल ने आगे बताया, '20-30 मिनट के अंदर ही पूरे फोर सीजन्स होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया. हमें उस रात होटल में रुकने के लिए कहा गया क्योंकि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था. अपने जन्मदिन के मौके पर मैंने 26/11 के हमलों का वह भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा. जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता. जब आदित्य धर ने मुझे धुरंधर के बारे में बताया तो मैं तुरंत राजी हो गया. क्योंकि उसमें 26/11 वाला सीन भी था. मैं समझ गया था कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा और फिल्म के किरदार के जरिए मैंने अपना बदला लिया. भारत माता की जय.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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