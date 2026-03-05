ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • अर्जुन तेंदुलकर ने रचाई मेहंदी, शाहरुख खान के गाने पर अपनी मंगेतर संग लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा वायर...

अर्जुन तेंदुलकर ने रचाई मेहंदी, शाहरुख खान के गाने पर अपनी मंगेतर संग लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा वायरल

सचिन तेंदुलकर के घर इस समय खुशियों का माहौल छाया हुआ है. अर्जुन तेंदुलकर के संगीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अर्जुन अपने मंगेतर संग हाथ थामे नजर आ रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 5, 2026 11:53 AM IST

अर्जुन तेंदुलकर ने रचाई मेहंदी, शाहरुख खान के गाने पर अपनी मंगेतर संग लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा वायरल
arjun tendulkar

सचिन तेंदुलकर के घर में इन दिनों खुशियों का ठिकाना नहीं है. मास्टर ब्लास्टर के लाडले बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अर्जुन और उनकी मंगेतर सानिया चंधोक की शादी की रस्में जोर-शोर से चल रही हैं, और सोशल मीडिया पर इनकी मेहंदी और संगीत सेरेमनी के वीडियो ने तहलका मचा रखा है.

Also Read
सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन की शादी के लिए पीएम मोदी को दिया न्योता, क्रिकेटर ने शेयर की मुलाकात की तस्वीरें

जब अर्जुन ने थामा सानिया का हाथ

इंटरनेट पर एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसे मशहूर सिंगर हर्षदीप कौर ने शेयर किया है. इस वीडियो में रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिला है. वीडियो में हर्षदीप कौर शाहरुख खान की फिल्म का एवरग्रीन गाना 'कुछ कुछ होता है' गा रही हैं. गाने की धुन पर अर्जुन तेंदुलकर अपनी मंगेतर सानिया का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वे इस पल को कितना एन्जॉय कर रहे हैं. फैंस इस जोड़ी को देखकर कह रहे हैं कि यह किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है.

Also Read
Sara Tendulkar ने भाई संग शेयर की क्यूट फोटोज, लोगों ने उड़ाया अर्जुन के लुक का मजाक

जामनगर से लेकर शादी के मंडप तक का सफर

अर्जुन और सानिया की यह प्रेम कहानी अब अपने मुकाम पर पहुंच रही है. आपको बता दें कि इस सफर की शुरुआत काफी पहले हो गई थी. इस कपल ने 25 अगस्त 2025 को सगाई कर अपने रिश्ते को आधिकारिक नाम दिया था. शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन्स की शुरुआत गुजरात के जामनगर में हुई, जहां तेंदुलकर परिवार के करीबी लोग शामिल हुए. आज यानी 5 मार्च 2026 को अर्जुन और सानिया हमेशा-हमेशा के लिए एक-दूसरे के होने जा रहे हैं. खबर है कि इस शादी में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी.

सचिन का पूरा परिवार एक फ्रेम में

हर्षदीप कौर द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही नहीं, बल्कि पूरा तेंदुलकर परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है. सचिन तेंदुलकर, अंजलि और सारा तेंदुलकर के चेहरे की चमक बता रही है कि घर के बेटे की शादी को लेकर वे कितने खुश हैं. सोशल मीडिया पर फैंस हार्ट और फायर इमोजी की बरसात कर रहे हैं. कोई उन्हें परफेक्ट कपल बता रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Arjun Tendulkar Arjun Tendulkar Video Sachin Tendulkar