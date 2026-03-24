अरमान मलिक के घर फिर गूंजी किलकारी, पांचवीं बार पिता बने यूट्यूबर, पायल मलिक ने दिया बच्चे को जन्म...

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अरमान मलिक पांचवीं बार पिता बन गए हैं. उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया है. अस्पताल से अरमान और पायल की पहली तस्वीर वायरल होते ही फैंस उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.

सोशल मीडिया की दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित चेहरों में से एक, अरमान मलिक के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम यूट्यूबर अरमान मलिक आज पांचवीं बार पिता बन गए हैं. उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद पूरे मलिक परिवार में खुशियों का माहौल है. प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद से ही यह कपल लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, और अब इस गुड न्यूज ने इंटरनेट पर बधाइयों की लाइन लगा दी है.

अस्पताल से सामने आई पहली झलक

अरमान मलिक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अस्पताल के बेड से एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में नई मां बनी पायल मलिक बेड पर आराम करती नजर आ रही हैं, जबकि अरमान अपने नन्हे मेहमान को बाहों में लिए बेहद खुश दिख रहे हैं. हालांकि, अरमान ने अभी तक बच्चे का चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया है और न ही आधिकारिक तौर पर जेंडर (बेटा या बेटी) का खुलासा किया है. इस फोटो के साथ अरमान ने कैप्शन में लिखा "जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं." इस एक लाइन ने उन लाखों फैंस को राहत दी है जो पिछले कई घंटों से पायल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे.

क्या घर आई है नन्हीं परी या छोटा प्रिंस?

भले ही अरमान ने जेंडर छिपा रखा हो, लेकिन फैंस ने अपनी ओर से कयास लगाने शुरू कर दिए हैं. नवरात्रि के पावन अवसर पर इस बच्चे का जन्म होना फैंस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "नवरात्रि के शुभ दिनों में माता रानी ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं, बधाई हो!" वहीं, कमेंट सेक्शन में कई लोग दावा कर रहे हैं कि अरमान के घर बेटे का जन्म हुआ है, हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.

पायल का साथ देने पहुंचीं कृतिका

डिलीवरी से ठीक पहले अरमान ने एक व्लॉग भी शेयर किया था, जिसमें अस्पताल की गहमागहमी और पायल की घबराहट को दिखाया गया था. खास बात यह रही कि इस मुश्किल वक्त में अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक पूरी मजबूती के साथ पायल का साथ देने अस्पताल पहुंची थीं. मलिक परिवार के लिए यह बच्चा बेहद खास है, क्योंकि अब उनके घर में कुल पांच बच्चे हो गए हैं.

अरमान मलिक का परिवार

बता दें कि अरमान मलिक अपनी दो शादियों (पायल और कृतिका) को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. पायल मलिक अब चार बच्चों की मां बन चुकी हैं. वहीं कृतिका मलिक का एक बेटा है. बिग बॉस के घर में अपनी पहचान बनाने के बाद अरमान की लोकप्रियता सातवें आसमान पर है. उनके व्लॉग्स को करोड़ों लोग देखते हैं और अब इस पांचवें बच्चे के आने के बाद फैंस उनके अगले बेबी रिवील व्लॉग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more