ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'ऐसी न्यूज मत फैलाओ', अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने बताया दुबई का हाल, यूएई सरक...

'ऐसी न्यूज मत फैलाओ', अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने बताया दुबई का हाल, यूएई सरकार को किया सैल्यूट

अमेरिका और इजरायल के बीच हो रहे युद्ध का असर दुबई में भी देखने को मिल रहा है. इस समय दुबई में कई सेलेब्स फंसे हुए हैं. इस माहौल में अरमान मलिक की पत्नी कृतिका मलिक ने दुबई का हाल बताया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 3, 2026 9:16 AM IST

'ऐसी न्यूज मत फैलाओ', अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने बताया दुबई का हाल, यूएई सरकार को किया सैल्यूट
kritika malik

अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के हो रहे युद्ध (US-Israel-Iran War) का दुबई पर असर देखने को मिल रहा है. इन देशों में छिड़ी जंग के चलते दुबई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और सभी उड़ाने भी रद्द कर दी गई हैं. इसके बाद भारत समेत कई देशों के लोग दुबई में फंस गए हैं. दुबई और आबुधाबी सहित कई शहरों के हालात ठीक नहीं हैं. इंडिया के कई सेलेब्स दुबई में फंसे हुए हैं और जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं.

कृतिका मलिक ने बताया दुबई का हाल

इसी बीच कृतिका मलिक ने सोशल मीडिया पर दुबई का हाल बताया है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस फेम अरमान मलिक का परिवार अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहता है. हाल ही में अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने अपने दुबई का हाल शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. कृतिका ने न केवल दुबई की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की, बल्कि उन अफवाहों पर भी लगाम लगाई जो पिछले कुछ दिनों से यूएई को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थीं.

Also Read
हाथ में IV लाइन, चेहरे पर उदासी! अस्पताल में क्यों भर्ती हुए Armaan Malik? सिंगर की हालत देख टेंशन में आए फैंस

कृतिका मलिक ने कही ये बात

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दुबई और उसके आसपास के शहर के हाल ठीक नहीं हैं. वहां फंसे हुए लोग बहुत डरे हुए हैं और वहां से जल्द यहां आना चाहते हैं. कृतिका मलिक, जो इन दिनों दुबई में अपनी छुट्टियां बिता रही हैं, इन खबरों को देखकर भड़क गईं. उन्होंने अपने व्लॉग के जरिए साफ तौर पर कहा कि "आज 2 मार्च है शाम के 6:30 बज रहे हैं. मेरे घर के सामने एक रेस्टोरेंट है, जहां पर बहुत सारे लोग इफ्तारी कर रहें हैं, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है. साथ ही साथ दुबई में रेस्टोरेंट, कैफे सब खुला है. तो भाई ऐसी न्यूज आप मत फैलाओ की दुबई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहें हैं.

Also Read
Year Ender 2025: सामंथा रुथ से Hina Khan तक, 2025 में इन सितारों का मुकम्मल हुआ प्यार, जिंदगीभर के लिए थामा हाथ

कृतिका मलिक ने सरकार को किया सैल्यूट

कृतिका मलिक ने आगे बताते हुए कहा कि "आपको एक बात बता देती हूं कि दुबई और आबूधाबी एयरपोर्ट पर 22000 यात्री जो हैं वो फंस गए थे, उनका फूड, टिकट सब कुछ यूएई सरकार अपनी तरफ से कर रही है तो सरकार को सैल्यूट है. इतने मुश्किल समय में भी चीजें अच्छी तरह से कर रही है तो पैनिक मत हों, क्योंकि यूएई सरकार हमारे साथ हैं और हमारी सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Armaan Malik Armaan Malik News Kritika Malik