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अनन्या-सारा से भी ज्यादा खूबसूरत हैं अरशद वारसी की बेटी, फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

मुंबई के एक ग्रैंड इवेंट में अरशद वारसी अपनी बेटी जेन जोई वारसी के साथ नजर आए, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. पहली बार कैमरे के सामने आईं जेन की खूबसूरती और सादगी देख फैंस दंग रह गए.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 6, 2026 1:01 PM IST

अनन्या-सारा से भी ज्यादा खूबसूरत हैं अरशद वारसी की बेटी, फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
arsad warsi

बॉलीवुड में अक्सर स्टार किड्स की चर्चा होती रहती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के पूरी लाइमलाइट लूट लेते हैं. हाल ही में मुंबई में हुए एक बड़े इवेंट में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. मौका था फिल्मी सितारों के जमावड़े का, लेकिन सारी निगाहें अरशद वारसी और उनकी बेटी जेन जोई वारसी पर टिक गईं. अरशद वारसी हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं. यही वजह है कि फैंस ने उनकी बेटी जेन को बहुत कम मौकों पर देखा है. लेकिन इस इवेंट में जब अरशद अपनी बेटी का हाथ थामे रेड कार्पेट पर उतरे, तो दोनों की सादगी ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया.

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जेन जोई का ग्लैमरस अवतार

सोशल मीडिया पर जेन जोई वारसी की तस्वीरें आग की तरह फैल रही हैं. लोगों का कहना है कि जेन की खूबसूरती के आगे जान्हवी कपूर और अनन्या पांडे जैसी एस्टेब्लिश्ड स्टार किड्स भी फीकी नजर आ रही हैं. जेन ने इस मौके पर एक बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी. उनकी ड्रेस का ऑफ-शोल्डर डिजाइन उन्हें एक मॉडर्न और एलीगेंट लुक दे रहा था. सबसे खास बात यह थी कि जेन ने अपने लुक को बहुत ही सिंपल रखा था. मिनिमल ज्वेलरी, स्टाइलिश हील्स और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो बहुत प्यारी लग रहीं हैं.

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अरशद वारसी का स्वैग

बेटी अगर ग्लैमरस लग रही थी, तो पिता अरशद वारसी भी किसी से कम नहीं थे. अरशद ने एक क्लासी ऑल-ब्लैक सूट कैरी किया था. ब्लैक शर्ट, मैचिंग ब्लेजर और ट्राउजर में वह काफी डैशिंग और शार्प नजर आ रहे थे. अपने लुक को थोड़ा और कूल बनाने के लिए उन्होंने ब्राउन शेड्स चश्मा लगाए थे, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहे थे.

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फैंस को पसंद आई जबरदस्त केमिस्ट्री

इवेंट की सबसे प्यारी बात यह थी कि जेन पूरे समय अपने पिता अरशद का हाथ पकड़े हुए नजर आईं. दोनों के बीच की यह मजबूत बॉन्डिंग और एक-दूसरे के प्रति सम्मान साफ झलक रहा था. जहां अरशद एक प्राउड पिता की तरह मुस्कुरा रहे थे, वहीं जेन अपने पिता के साथ काफी कंफर्टेबल और खुश दिख रही थीं.

क्या बॉलीवुड में होगी एंट्री?

जेन जोई वारसी के इस शानदार पब्लिक अपीयरेंस के बाद अब गॉसिप गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्मों में आएंगी? हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन उनकी इस पहली झलक ने यह तो साफ कर दिया है कि उनमें एक स्टार वाली बात है. फिलहाल, अरशद वारसी और जेन की ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं और फैंस उनकी सादगी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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