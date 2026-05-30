'कोई दूसरा राम नहीं देखना चाहता', Ranbir Kapoor की 4000 करोड़ी Ramayana पर Arun Govil ने क्यों कही ये बात?

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दवाली पर सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म 'रामायण' में पॉपुलर एक्टर अरुण गोविल (Arun Govil) राजा दशरथ का किरदार निभाते नजर आएंगे. इस बीच उन्होंने रणबीर कपूर के 'रामायण' में राम का किरदार निभाने पर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि अरुण गोविल ने क्या कहा है.
रामानंद सागर के चर्चित पौराणिक शो 'रामायण' में राम का रोल करने वाले एक्टर अरुण गोविल ने 'वैरायटी इंडिया' से बात की है. उन्होंने रणबीर कपूर को लेकर कहा, 'राम के तौर पर मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा लेकिन वह अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं. इसके साथ ही वह काफी अच्छे इंसान हैं. जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर एक्टर का अपना तरीका होता है किसी किरदार निभाने का और उन्होने भगवान राम का रोल अलग तरह किया होगा.' फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के राम का किरदार निभाने को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर अरुण गोविल ने कहा, 'ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि भगवान राम के रोल में मेरा काम मिसाल बन गया है. वो आज तक लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है. लोग दूसरे राम को देखना नहीं चाहते. मेरी रामायण आज भी कहीं ना कहीं दिखाई जाती है. यहां तक कि आज भी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के मेले में भगवान राम की फोटो में मेरा चेहरा लगाकर बेचते हैं. मेरे लिए इसलिए एक एक्टर के भगवान राम का किरदार निभाने के बारे में बोलना सही नहीं लगता है.'
अरुण गोविल ने फिल्म 'रामायण' में दशरथ का किरदार निभाने को लेकर कहा, 'फिल्म में राम के पिता दशरथ का किरदार निभा रहा हूं. अगर मुझे लगता ये सही नहीं है तो मैं नहीं करता. लेकिन सच कहूं तो मैं शुरू में इस रोल को नहीं करना चाहता था. लेकिन नितेश तिवारी ने मुझे कहा कि वह हमारी और इस रामायण के बीच में एक कनेक्शन चाहते हैं.' बताते चलें कि नितेश तिवारी इस फिल्म में कई बड़े स्टार्स काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.