फुल एटीट्यूड में मीडिया के सामने पहुंचे Aryan Khan, सुहाना खान ने भी दिखाया अपना स्वैग...

Aryan Khan Suhana Khan attend Tu Ya Mai Special Screening: सोशल मीडिया पर सुहाना खान और आर्यन खान की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में किंग खान के ये दोनों बच्चे मीडिया के सामने धमाकेदार एंट्री करते नजर आ रहे हैं.

Published: February 13, 2026 1:22 PM IST

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बच्चों आर्यन खान (Aryan Khan) और सुहाना खान (Suhana Khan) आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं जब जब आर्यन खान और सुहाना खान साथ आते हैं तब तब हंगामा मच जाता है. इस समय भी आर्यन खान और सुहाना खान सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. दरअसल कुछ समय पहले ही आर्यन खान और सुहाना खान ने फिल्म तू या मैं की स्क्रीनिंग में धमाकेदार एंट्री की थी. इस दौरान आर्यन खान ने पूरे एटीट्यूड के साथ मीडिया के सामने एंट्री की. इस इवेंट में भी आर्यन खान ने किसी को भाव दिया. मीडिया के आगे कुछ सेकेंड पोज देने के बाद आर्यन खान अंदर फिल्म देखने चले गए. जिसके बाद आर्यन खान की बहन सुहाना खान की एंट्री हुई. मीडिया को देखते ही सुहाना खान का भी दिल खुश हो गया.

आर्यन खान से बहुत अलग हैं सुहाना खान

सुहाना खान ने सबसे पहले पैप्स को हाथ हिलाकर अभिवादन किया. जिसके बाद सुहाना खान ने जमकर पोज दिए. इस दौरान सुहाना खान के चेहरे की स्माइल देखते ही बन रही थी. इसके अलावा सुहाना खान का डेनिम लुक भी सुर्खियां बटोर रहा है. सुहाना खान का ये एलीगेंट लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है जो कुछ समय में ही आर्यन खान और सुहाना खान की ये वीडियो वायरल हो गई. फैंस को ये तक बोल रहे हैं कि सुहाना खान अपने भाई से नेचर में बहुत अलग हैं.

बॉलीवुड में धमाका करने की तैयारी कर रही हैं सुहाना खान

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब शाहरुख खान ने अपनी फिल्म किंग का ऐलान किया था. इस फिल्म का ऐलान करते समय खुलासा किया गया था कि शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना को बॉलीवुड में उतारने की तैयारी कर रहे हैं. आर्चीज की असफलता के बाद शाहरुख खान अपनी बेटी का करियर संभालेंगे. खबर है कि शाहरुख खान फिल्म किंग में सुहाना के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. ऐसे में फैंस पहली बार सुहाना को अपने पापा के साथ एक्टिंग करते देखने वाले हैं.

आर्यन खान ने भी हिला दिया था बॉलीवुड

आर्यन खान ये साबित कर चुके हैं कि वो किसी से कम नहीं है. अपनी वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए आर्यन खान ने खून नाम कमाया था. इस सीरीज में आर्यन खान ने बॉलीवुड के कई सितारों अपने इशारों पर नचाया है. इस लिस्ट में बॉबी देओल का नाम भी शामिल है.

