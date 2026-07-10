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भीड़ के बीच बुरी तरह घिरे आर्यन खान, फैन को उठाया और संभाला, किंग खान के बेटे ने जीता सबका दिल

मुंबई में राघव जुयाल के बर्थडे बैश में आर्यन खान को पैप्स की भीड़ के बीच स्पॉट किया गया, जहां किंग खान के बेटे भीड़ में फंस गए, लेकिन उनके एक काम ने लोगों का दिल जीत लिया.

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By: Shreya Pandey | Published: July 10, 2026 7:28 AM IST
भीड़ के बीच बुरी तरह घिरे आर्यन खान, फैन को उठाया और संभाला, किंग खान के बेटे ने जीता सबका दिल

भीड़ के बीच बुरी तरह घिरे आर्यन खान

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बड़े बेटे, आर्यन खान, कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं. लेकिन गुरुवार की रात मुंबई में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जब आर्यन को डांसर और एक्टर राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में स्पॉट किया गया. आर्यन आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं और इन दिनों अपने डायरेक्शन प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं मगर अपने दोस्त के इस खास दिन पर वो खुद को रोक नहीं पाए. पार्टी में आर्यन एकदम कूल और कैजुअल लुक में पहुंचे थे. ब्लू डेनिम, सिंपल टी-शर्ट और ऊपर से ब्लैक जैकेट. उनका यह लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

वायरल हो रहा आर्यन का वीडियो

जैसे ही आर्यन खान वेन्यू पर पहुंचे, वहां मौजूद पैपराजी और फैंस के बीच उन्हें कैमरे में कैद करने की होड़ मच गई. हर कोई जूनियर खान की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा. किंग खान के बेटे को देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि वहां अफरा-तफरी मच गई और एक शख्स वहीं गिर गया, जिसके बाद आर्यन ने उन्हें उठाया और संभाला. अब आर्यन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और किंग खान के बेटे का यह बर्ताव लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

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शहनाज और राघव की केमिस्ट्री

इस पार्टी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वीडियो में आर्यन खान आगे-आगे चलते दिख रहे हैं, जबकि उनके ठीक पीछे बर्थडे बॉय राघव जुयाल और पंजाब की कटरीना कैफ कही जाने वालीं शहनाज गिल साथ में बाहर आ रहे थे. इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज ने खींचा, वो था शहनाज का राघव का हाथ थामना. भीड़ से बचते हुए शहनाज ने राघव का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर फैंस के बीच फिर से गॉसिप शुरू हो गई है.

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आर्यन और राघव की दोस्ती

आपको बता दें कि आर्यन और राघव का यह कनेक्शन पुराना है. दोनों ने आर्यन की बतौर डायरेक्टर डेब्यू सीरीज The Ba***ds of Bollywood में साथ काम किया था. इस सीरीज के रिलीज होने के एक साल बाद दोनों का यह रीयूनियन फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था.

क्या सच में डेट कर रहे हैं शहनाज और राघव?

शहनाज गिल और राघव जुयाल के बीच की बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं है. दोनों की दोस्ती साल 2023 में आई सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' के सेट पर हुई थी. फिल्म के प्रमोशन के दौरान से ही दोनों की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन ट्यूनिंग देखकर लोग कयास लगाने लगे थे कि इनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है. हालांकि, दोनों ने हमेशा मीडिया के सामने यही कहा है कि वे सिर्फ ‘अच्छे दोस्त’ हैं. लेकिन राघव के जन्मदिन पर शहनाज का इस तरह उनका हाथ थामना, उनके अफेयर की चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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