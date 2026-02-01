Aryan Khan के स्वैग पर फिदा हुईं गर्ल्स! स्टोर लॉन्च इवेंट में तमन्ना-आन्या के साथ दिखा जलवा, लोग बोले- 'बंदा डैशिंग...'

Tamannaah Bhatia के जूरी स्टोर लॉन्च इवेंट में साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की. वहीं इस इवेंट में तमन्ना के साथ Aryan Khan भी नजर आए.

Aryan Khan: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) भले ही कैमरों के सामने कम मुस्कुराते हों, लेकिन उनका इंटेंस लुक और डैशिंग अंदाज हजारों दिलों की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है. मुंबई में हुए तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) के जूलरी स्टोरी लॉन्च में आर्यन अपनी पूरी रवानगी के साथ पहुंचे, तो वहां मौजूद हर शख्स की नजरें बस उन्हीं पर थम गईं. वहीं इस इवेंट की रौनक तब और बढ़ गई जब आर्यन के साथ साउथ और बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन तमन्ना भाटिया और ग्लैमरस आन्या सिंह (Anya Singh) एक ही फ्रेम में नजर आईं. तीनों का एक वीडियो (Video) सामने आया है, जिसपर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

सिंपल और कूल अंदाज में छाए आर्यन खान

जूलरी लॉन्च इवेंट से कई वीडियोज और फोटोज सामने आए हैं, जिसमें से एक वीडियो में आर्यन खान (Aryan Khan) तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) और आन्या सिंह (Anya Singh) के साथ नजर आ रहे हैं. इस क्लिप में तीनों पहले स्टोर के अंदर बातें करते दिखाई देते हैं, फिर बाद में बाहर आकर एक साथ पैपाराजी को पोज देते हैं. इस दौरान आर्यन खान कैजुअल लुक में नजर आए. बिना किसी ज्यादा तामझाम उनका ब्लैक आउटफिट में सिंपल और कूल अंदाज देखने को मिला.

स्टोर लॉन्च इवेंट में कैसा था तमन्ना भाटिया का लुक?

वहीं, इस वीडियो तमन्ना भाटिया और आन्या सिंह भी नजर आ रही हैं. तमन्ना का स्टोर लॉन्च (Tamannaah Bhatia Jewellery Store Launch Event) के दौरान कैजुअल लेकिन एलिगेंट लुक देखने को मिला, जिसने सबको उनका दीवाना बना दिया. उन्होंने व्हाइट कलर का ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल टॉप पहना था जिसमें लेस और रफल देखने को मिली. वहीं अगर बात करें आन्या सिंह के लुक की, तो उन्हें भी बेहद सिंपल लुक में देखा गया. स्टोर लॉन्च इवेंट में आन्या जींस के साथ ब्लैक टीशर्ट में नजर आईं.

आर्यन खान के स्वैग ने मचाया तहलका

ब्लैक-आउटफिट्स और लग्जरी वाइब्स के बीच इन सितारों की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जहां लड़कियां आर्यन खान के किलर स्वैग पर फिदा हो रह हैं, वहीं फैंस तमन्ना भाटिया के लुक के दीवाने हुए जा रहे हैं. तीनों के इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने आर्यन के लुक पर लिखा, 'बंदा डैशिंग है', तो दूसरे ने लिखा, 'जैसे पिता वैसा बेटा' ऐसे ही तमाम कमेंट्स आर्यन खान के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

