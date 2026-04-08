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'टटीरी' गाने पर विवाद बढ़ा तो बादशाह ने महिला आयोग के सामने जोड़े हाथ, लिखित में मांगी माफी

विवादित गाने 'टटीरी' के कारण कानूनी शिकंजे में फंसे रैपर बादशाह ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने लिखित माफी मांग ली है. आयोग ने कलाकारों को आगाह किया है कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का अपमान कतई स्वीकार नहीं होगा.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 8, 2026 8:33 AM IST

'टटीरी' गाने पर विवाद बढ़ा तो बादशाह ने महिला आयोग के सामने जोड़े हाथ, लिखित में मांगी माफी
बादशाह ने महिला आयोग से मांगी माफी

मशहूर रैपर बादशाह, जो अक्सर अपने धमाकेदार गानों के लिए चर्चा में रहते हैं, इस बार अपनी ही गाने में फंस गए हैं. उनके गाने ‘टटीरी’ के आपत्तिजनक बोलों ने ऐसा बवंडर खड़ा किया कि मामला सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से निकलकर सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर तक जा पहुंचा. महीनों तक चले इस विवाद के बाद, आखिरकार सोमवार को बादशाह आयोग के सामने पेश हुए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा सौंपा.

क्या था पूरा मामला?

विवाद की जड़ बादशाह का गाना ‘टटीरी’ था, जिसके कुछ शब्दों को महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अश्लील थे. हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने तो इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी तक के संकेत दे दिए थे. हालांकि बादशाह ने शुरुआत में सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए गाने को प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया था, लेकिन आयोग की नजर में यह काफी नहीं था. आयोग ने उन्हें औपचारिक नोटिस भेजकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था.

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माफीनामा और बदलाव का संकल्प

आयोग के सामने पेश हुए बादशाह ने न केवल माफी मांगी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया. उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन वह मानते हैं कि शब्द गलत थे. बादशाह ने भरोसा दिलाया कि अब से वे अपने गानों और कंटेंट में लिरिक्स का पूरा ध्यान रखेंगे ताकि समाज पर इसका नकारात्मक असर न पड़े.

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छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान

इस पेशी के दौरान बादशाह ने अपनी छवि सुधारने और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने के लिए एक बड़ी घोषणा की. उनके वकील अक्षय डहिया के अनुसार, बादशाह ने 50 जरूरतमंद छात्राओं की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया है. वह न केवल इन बच्चियों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करेंगे, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए फंड जुटाने में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे. उन्होंने आयोग को भरोसा दिलाया कि वह अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करेंगे.

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मनोरंजन के नाम पर अपमान बर्दाश्त नहीं

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस प्रकरण को एक मिसाल के तौर पर पेश किया है. आयोग ने साफ किया कि 'अभिव्यक्ति की आजादी' का मतलब यह कतई नहीं है कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए. आयोग ने कलाकारों को चेतावनी दी है कि वे अपने प्रभाव को समझें और ऐसे कंटेंट से बचें जो समाज की मानसिकता को बिगाड़ने का काम करे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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