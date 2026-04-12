आशा भोसले और लता मंगेशकर ने एक ही उम्र में छोड़ी दुनिया, दोनों बहनों के निधन में 3 हैरान करने वाले संयोग

Asha Bhosle And Lata Mangeshkar Death On Same Age: आशा भोसले का अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की तरह 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. दोनों बहनों के निधन के एक नहीं बल्कि तीन-तीन संयोग है.

मशहूर सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) का 12 अप्रैल यानी रविवार को निधन हो गया था. 92 साल की आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली है. उनके निधन की खबर ने फैंस को सदमा दे दिया है. आशा भोसले के फैंस के अलावा देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां उनके निधन पर शोक जता रही हैं. दिवंगत गायिका के बेटे ने बताया है कि 13 अप्रैल का उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा. आशा भोसले की बड़ी बहन और गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का भी साल 2022 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया था. दोनों बहनों के निधन में एक नहीं तीन-तीन संयोग निकल आए हैं. आइए जानते हैं कि आशा भोसले और लता मंगेशकर के निधन में कौन से संयोग हैं.

आशा भोसले और लता मंगेशकर के निधन में समानताएं

आशा भोसले ने 12 अप्रैल यानी रविवार को अंतिम सांस ली और उनकी उम्र 92 साल थी. आशा भोसल का निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ. ठीक इसी तरह आशा भोसले की बड़ी बहन लता मंगेशकर ने चार साल पहले साल 2022 में 6 फरवरी यानी रविवार को 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दुनिया को अलविदा कहा था. इस तरह से आशा भोसले और लता मंगेशकर के निधन में तीन समानताएं हैं. दोनों बहनों के निधन पर उम्र सेम थी और दिन भी सेम और अस्पताल भी सेम था. आशा भोसले और लता मंगेशकर ने जीवित रहते हुए अपने संगीत से पूरी दुनिया को एक ही तरह से एंटरटेन किया. वहीं, जब दोनों बहनों ने दुनिया को अलविदा कहा तो तीन-तीन संयोग देखने को मिले.

आशा भोसले ने किया काफी स्ट्रगल

बताते चलें कि आशा भोसले की फैमिली म्यूजिक से जुड़ी रही है. उन्होंने भी संगीत की राह पर चलने का फैसला किया. आशा भोसले ने अलग भाषाओं में कई हजार गाने गाए, जिन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया. उनको दादासाहब फाल्के, नेशनल अवॉर्ड, पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कार मिले हैं. आशा भोसले की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्हें दो शादियां की थीं. उनकी पहली शादी से तीन बच्चे थे. सिंगर ने पहली शादी 15 साल बड़े गणपतराव भोसले से तो दूसरी शादी 6 साल छोटे आरडी बर्मन से की थी. आशा भोसले ने भले ही काफी नाम कमाया हो लेकिन उनकी जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही है. आशा भोसले के सामने उनके एक बेटे और एक बेटी का निधन हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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