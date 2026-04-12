Asha Bhosle: बेटी की खुदकुशी और बेटे की मौत ने पूरी तरह तबाह कर दी थी आशा भोंसले की जिंदगी, वजह जानकर आपकी भर आएंगी आंखें

आशा भोंसले भले ही संगीत की मल्लिका हों लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी संघर्षों से भरी रही है. कम उम्र में खुद से 15 साल बड़े आदमी से शादी और तलाक का दर्द सहने के बाद अपनी बेटी की सुसाइड और बेवक्त बेटे के निधन से गायिका टूट गई थीं.

8 सितंबर 1933 को सांगली के एक छोटे से गांव में जन्मी आशा जी का बचपन संगीत से भरा था, लेकिन यह बहुत जल्द एक खामोशी में बदल गई. जब वह महज नौ साल की थीं, तब उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया. पिता के साये के बिना परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई तक का सफर आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने अपनी मेहनत के दम पर तय किया. आशा से कम उम्र में ही गाना गाने शुरु कर दिया.

16 साल की उम्र में शादी

आशा भोंसले जी के जीवन का सबसे विवादित मोड़ तब आया, जब उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में अपने से 15 साल बड़े गणपतराव भोसले से लव मैरिज किया. गणपतराव उनकी बहन लता मंगेशकर के सचिव थे. गणपतराव के साथ इस शादी ने मंगेशकर परिवार में तूफान खड़ा कर दिया. परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे दो बहनों के बीच सालों की दूरी पैदा हो गई. हालांकि, समय के साथ परिवार ने उन्हें अपना लिया, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं रही.

प्रेग्नेंसी में सुसाइड की कोशिश

उनके पति अत्यंत क्रूर और गुस्सैल स्वभाव के थे. वे आशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. उनके पति की ये हरकतें इतनी बढ़ने लगीं कि एक बार प्रेग्नेंसी की अवस्था में ही आशा ने आत्महत्या करने के लिए नींद की गोलियां ले ली थी, हालांकि वे किसी तरह मौत के मुंह से बाहर आ गईं. अंततः, तीसरी गर्भावस्था के दौरान, जब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, तो 11 साल के इस घुटन भरे रिश्ते का 1960 में अंत हुआ. बाद में, उन्होंने सिंगर आर.डी. बर्मन से दूसरा विवाह किया.

बेटी और बेटे की मौत

साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा भोंसले, जो एक पत्रकार थीं और लंबे समय से डिप्रेशन से परेशान थीं अपनी ही मां की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया. वर्षा की यह आत्महत्या आशा जी के जीवन का सबसे बड़ा दुखद समय रहा. यही नहीं साल 2015 में उनके बेटे हेमंत भोसले का कैंसर के कारण निधन हो गया. जिस दिन हेमंत ने अंतिम सांस ली, उस दिन लता मंगेशकर का जन्मदिन था. हेमंत की पत्नी रमा भोंसले ने उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और दोनों अलग हो गए थे.

पर्सनल लाइफ में इतने खराब समय के बावजूद, आशा भोंसले ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपने दर्द को अपने गानों में उतार दिया और आज भी वे दुनिया के सबसे बड़े संगीत दिग्गजों में गिनी जाती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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