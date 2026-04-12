Asha Bhosle Death News: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन की खबर से शोक का माहौल बना हुआ है. उनका पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है और 13 अप्रैल को अंतिम संस्कार किया जाएगा.

संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती आशा भोसले (Asha Bhosle) का निधन हो गया है. 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली गायिका के तमाम चाहने वाले फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज गम में डूब गए हैं. अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीतने वाली आशा भोसले को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से घर भेज दिया गया. आशा भोसले के फैंस की भीड़ घर के बाहर उमड़ने लगी. बताते चलें कि दिवंगत गायिका के बेटे ने बताया था कि उनकी मां का अंतिम संस्कार 13 अप्रैल यानी सोमवार को किया जाएगा.

आशा भोसले के अंतिम दर्शन को उमड़े फैंस

आशा भोसले को शनिवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका रविवार यानी आज निधन हो गया. आशा भोसले का पार्थिव शरीर उनके लोअर परेल स्थित उनके घर ले जाया गया. दिवंगत गायिका के पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही फैंस उमड़ पड़े. वहीं, कई सेलिब्रिटीज भी उनके घर पहुंचे हैं. गौरतलब है कि आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया था कि उनकी मां के अंतिम दर्शन होंगे. इसके साथ ही बताया था कि 13 अप्रैल यानी सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

आशा भोसले के निधन से दुखी हुए सितारे

आशा भोसले के निधन की खबर मिलते ही मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह दुख का माहौल देखने को मिला. अक्षय कुमार, शाहरुख खान, करण जौहर, विवेक ओबेरॉय, हेमा मालिनी, रवीना टंडन समेत तमाम सितारों ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है. बताते चलें कि 92 साल की आशा भोसले ने अलग-अलग भाषाओं ने कई हजार गाने गाए. उनकी सुरीली आवाज में गाने बजते ही लोगों को ध्यान उन पर ही टिक जाता है. आशा भोसले को कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था.

आशा भोसले ने की दो शादी

आशा भोसले का जन्म साल 1933 में हुआ था. सिर्फ 16 साल की उम्र में खुद से 15 साल बड़े गणपतराव भोसले के साथ शादी कर ली थी. उनके तीन बच्चे हुए. आशा भोसले और गणपतराव भोसले की शादी शादी 11 साल में टूट गई. आशा भोसले ने 47 साल की उम्र में खुद से 6 साल छोटे पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन से दूसरी शादी कर ली. आरडी बर्मन का 1994 में निधन हो गया और दोनों का रिश्ता सिर्फ 14 साल चला. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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