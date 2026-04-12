Asha Bhosle Death: आशा भोसले के निधन से गम में डूबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिलेब्स दे रहे श्रद्धांजलि

दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) का 12 अप्रैल यानी रविवार को निधन हो गया है. उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. आशा भोसले के दुनिया से अलविदा कहते ही सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. एक दिन अस्पताल में भर्ती कराई गईं दिग्गज गायिका को लेकर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि वह अब दुनिया में नहीं हैं. आशा भोसले के फैंस के साथ ही तमाम सितारों ने उनके निधन पर दुख जताया है. अक्षय कुमार से लेकर रवीना टंडन तक तमाम सेलिब्रिटीज ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सिंगर को श्रद्धांजलि दी है.
अक्षय कुमार ने आशा भोसले के साथ की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, 'आशा भोसले के निधन से मेरा जो नुकसान हुआ है, उसे शब्दों में नहीं बता सकता. उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी. ओम शांति.'
No words can convey the loss I feel at Asha Bhosle ji’s demise. Unki surily awaaz hamesha hamesha ke liye amar rahegi. Om Shanti ? pic.twitter.com/GNEl7QFt8MAlso Read
— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 12, 2026
मनोज मुंतशिर ने आशा भोसले के निधन पर उनकी एक तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने लिखा है, 'कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए. पैदा हुए जमीन पर और आसमान हो गए. आज एक आसमान ने जमीन छोड़ दई है. आप बहुत याद आएंगी ताई. ओम शांति.'
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करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. आशा भोसले के निधन पर उन्होंने लिखा है, 'आज हमने एक महान हस्ती खो दी है. आशा जी जैसी कोई और नहीं थी, उनकी आवाज ने ना सिर्फ एक पीढ़ी को बल्कि सिनेमा जगत के एक बड़े क्षेत्र को परिभाषित किया है. मैं उनकी आवाज, उनकी कला और उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा फैन था और आज भी हूं. आशा जी आपका संगीत हमेशा अमर रहेगा और हम उस जादू को अनुभव करने के लिए धन्य हैं जो आप हमेशा के लिए छोड़ गई हैं. आपकी आत्मा को शांति मिले.'
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आशा भोसले का 13 अप्रैल को होगा अंतिम संस्कार
बताते चलें कि अक्षय कुमार, मनोज मुंतशिर, करण जौहर के अलावा रवीना टंडन, तनीष मुखर्जी समेत कई सेलिब्रिटीज ने दुख जताया है. बता दें कि दिवंगत गायिका आशा भोसले के बेटे ने बताया है कि उनका 13 अप्रैल यानी सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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