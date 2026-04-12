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आशा भोसले के निधन से दुखी हुए पाकिस्तानी सितारे, कहा- 'आपकी आवाज हमेशा सुनाई देगी'

Pakistani Stars On Asha Bhosle Death: सिंगर आशा भोसले के निधन से भारत के लोग काफी दुखी हैं. वहीं, उनके दुनिया को अलविदा कहने से पड़ोसी देश पाकिस्तान के स्टार्स ने भी दुख जताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 12, 2026 9:20 PM IST

आशा भोसले के निधन से दुखी हुए पाकिस्तानी सितारे, कहा- 'आपकी आवाज हमेशा सुनाई देगी'
आशा भोसले का निधन हो गया है.

भारत ही नहीं दुनियाभर में अपनी प्यारी आवाज से लोगों के दिल पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) का निधन हो गया है. 92 साल की सिंगर के निधन से उनके तमाम चाहने वाले फैंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों को झटका लगा है. इंडियन सिनेमा से जुड़े सितारे आशा भोसले के निधन पर दुख जता रहे हैं. कई सितारों ने सोशल मीडिया से तो कुछ उनके घर पहुंच रहे हैं. वहीं, आशा भोसले के निधन पर पाकिस्तान के कई सितारों ने दुख जताया है. पाकिस्तानी स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है.

पाकिस्तानी सितारों ने आशा भोसले को दी श्रद्धांजलि

पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी ने आशा भोसले को लिए लिखा है, 'आपकी आवाज में वो जादू था कि सूनसान पलों को भी इंसानी एहसास से भर देती थी. आज वो ही खामोशी बहुत भारी लग रही है. आपने हमें जो भावनाएं दीं. उसके लिए धन्यवाद. आप खुद एक खूबसूरत याद बन गईं और जो जादू आप छोड़ गईं, वो हमेशा रहेंगे. आपकी आवाज कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में हमेशा सुनाई देगी.' एक्टर और सिंगर अली जफर ने लिखा है, 'एक शानदार कलाकार, बेमिसल आवाज. आशा भोसले जी का काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. ऐसी आवाजें समय के साथ फीकी नहीं पड़तीं बल्कि उसका हिस्सा बन जाती हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

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आशा भोसले के निधन से नम हुईं पाकिस्तानी स्टार्स की आंखें

एक्टर यासिर हुसैन ने लिखा है, 'मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे. एक्टर अहसान खान ने लिखा है, एक युग का अंत हो गया.' सिंगर शुजा हैदर ने लिखा है, 'हमेशा उनका दुनियाभर के महान हस्तियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा. एक खास अध्याय का अंत हो गया.' एक्टर अहमद अली बट ने लिखा है, 'अमर धुनों के लिए शुक्रिया.'

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आशा भोसले की बिगड़ गई थी तबीयत

बताते चलें कि आशा भोसले की 11 अप्रैल यानी शनिवार को तबीयत बिगड़ी तो उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने बताया था कि उनकी दादी को चेस्ट इंफेक्शन और ज्यादा थकावट की वजह से एडमिट करवाया गया है. वहीं, एक दिन बा 12 अप्रैल को आशा भोसले के निधन की खबर ने लोगों को झटका दे दिया. सिंगर के शरीर के कईं अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनका निधन हो गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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