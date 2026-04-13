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Dhurandhar 2 में अपने नाम का परचम लहरा चुके Bombay Rockers ने आशा ताई को दी श्रद्धांजलि, फैंस को सुनाया ये किस्सा Exclusive

Bombay Rockers Navtej Singh Rehal pays tribute to Asha Tai: आशा ताई के देहांत के बाद से ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है. सितारे लगातार आशा भोसले को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच धुरंधर 2 में धमाल मचा चुके बॉम्बे रॉकर्स यानी नवतेज सिंह रेहाल ने आशा ताई को श्रद्धांजलि दी है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 13, 2026 3:09 PM IST

Dhurandhar 2 में अपने नाम का परचम लहरा चुके Bombay Rockers ने आशा ताई को दी श्रद्धांजलि, फैंस को सुनाया ये किस्सा Exclusive
Bombay Rockers ने आशा ताई को दी श्रद्धांजलि

Bombay Rockers on Asha Bhosle Demise: आशा भोसले (Asha Bhosle) के जाने से बॉलीवुड को तगड़ा धक्का लगा है. बीते दिन ही आशा ताई ने जमाने को अलविदा कह दिया. कार्डियक अरेस्ट की वजह से आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हालांकि इलाज के दौरान आशा भोसले को बचाया नहीं जा सका. आशा भोसले के देहांत के बाद से ही संगीत और फिल्म जगत के सितारे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं. हाल ही में फिल्म धुरंधर 2 में धमाल मचा चुके बॉम्बे बॉकर्स यानी नवतेज सिंह रेहल ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है. आशा ताई के बारे में बात करते हुए नवतेज सिंह रेहल इमोशनल हो गए. इस दौरान आरी आरी के इस सिंगर ने फैंस को एक किस्सा भी सुनाया. आशा ताई के बारे में बात करते हुए नवतेज सिंह रेहल ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूं. हाल ही में मुझे पता चला है कि आशा जी का देहांत हो गया है. ये इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म और संगीत के लिए एक बड़ी क्षति है. वो एक शानदार इंसान थीं. वो एक अच्छी आत्मा थी.उनकी आवाज शानदार थी.

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जब आशा भोसले से हुई बॉम्बे रॉकर्स की मुलाकात

नवतेज सिंह रेहल ने आगे कहा, एक बार आईफा के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. वो बहुत अच्छी थीं. मिलने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे म्यूजिक के बारे में बात की. उनको संगीत के बारे में बात करने में बहुत मजा आता था. मैं भी म्यूजिक का भी प्रोडक्ट हूं. मैंने एक जमाने में उनके बहुत गाने सुने हैं. मेरे घर में उनके रिकॉर्ड्स होते थे. उनके क्या गाने थे. चुरा लिया है, दिल चीज क्या है, एक-एक गाना उन्होंने चुन-चुनकर गाया है.

आशा भोसले के फैन है बॉम्बे रॉकर्स

आगे बॉम्बे रॉकर्स ने बताया, मैं उनका और लता मंगेशकर दोनों का ही बहुत बड़ा फैन हूं. हालांकि जिस तरह से आशा भोसले गाना गाती थीं, वो गजब था. उनका अपना खुद का एक स्टाइल था. मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा लग रहा है. हमने आज बहुत कुछ खो दिया है. उनको हमेशा याद किया जाएगा. भगवान उनका भला करें और उनकी आत्मा को शांति दे. बॉम्बे रॉकर्स की ये बातें सुनकर आशा भोसले के फैंस भी इमोशनल हो जाएंगे. आपको बता दें कि आज आशा भोसले का शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होना है. आशा भोसले के देहांत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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