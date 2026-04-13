आशा ताई के अंतिम दर्शन करते हुए फूट-फूटकर रोईं पोती Zanai Bhosle, वीडियो देखकर फट जाएगा कलेजा...

Asha Bhosle Demise: आशा भोसले (Asha Bhosle) के देहांत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है. बीते दिन से ही आशा भोसले के परिवार के लोगों की वीडियोज वायरल हो रही हैं. सबसे पहले तो आशा भोसले के बेटे ने ही मीडिया के सामने आकर इस खबर पर मुहर लगाई थी. वहीं आशा भोसले की पोती जेनाई भोसले भी बहुत गुमसुम नजर आई थीं. जेनाई भोसले को आज सुबह भी अपनी दादी के साथ देखा गया. जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे उस समय भी वो वहीं थीं. सफेद रंग के कपड़ों में लिपटी जेनाई भोसले खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं. आज सुबह 11 बजे से लोग जेनाई भोसले के घर पर पहुंच रहे हैं, ताकि आशा भोसले को श्रद्धांजलि दे सकें. फैंस को पता है कि आज के बाद आशा भोसले केवल एक याद बनकर रह जाएंगी. अब कभी भी आशा भोसले को फैंस अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे. ये बात शायद आशा भोसले की पोती जेनाई भोसले भी जानती हैं, यही वजह है जो अपनी दादी की शक्ल देखते ही जेनाई भोसले फूटफूटकर रोने लग गईं.
जेनाई भोसले की वीडियो देखकर घबराया फैंस का दिल
सोशल मीडिया पर आशा भोसले की पोती जेनाई भोसले की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में जेनाई भोसले अपने आंसूओं पर काबू नहीं कर पा रही हैं. जेनाई भोसले जमाने के सामने खूब रो रही हैं. वहीं आसपास के लोग जेनाई भोसले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. जेनाई भोसले को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से को खो दिया है. उनका हाल देखकर तो फैंस का दिल भी पसीज गया है.
VIDEO | Mumbai: Sachin Tendulkar gets emotional as he arrives to pay tribute to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Grande, Lower Parel.Also Read
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lLA2qis5Nq
— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
सचिन तेंदुलकर की आंख में भी आए आंसू
जेनाई भोसले के अलावा सचिन तेंदुलकर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर आशा भोसले का अंतिम दर्शन करते नजर आ रहे हैं. जैसे ही आशा भोसले के पार्थिव शरीर पर सचिन तेंदुलकर की नजर पड़ी उनकी आंख में आंसू आ गए. ऐसे में सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि जेनाई भोसले को संभालती नजर आईं. वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी मीडिया से अपने आंसू छिपाने की कोशिश की. अब ये तो हर कोई जानता है कि सचिन तेंदुलकर आशा ताई के कितने करीब थे. ऐसे में उनकी आंख में आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं है. फैंस भी सचिन तेंदुलकर को सांत्वना दे रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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