Asha Bhosle के देहांत की खबर सुनकर टूटे मनोज बाजपेयी, आई अपने बचपन की याद Exclusive...

Manoj Bajpayee pays tribute to Asha Tai: बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले के देहांत ने बॉलीवुड को सकते में डाल दिया है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने आशा ताई को श्रद्धांजलि दी है.

Manoj Bajpayee pays tribute to Asha Tai: बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) के देहांत ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया. आशा भोसले के देहांत के बाद से ही सितारे आशा भोसले के घर पहुंच रहे हैं. वहीं सितारे सोशल मीडिया पर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने आशा भोसले को याद किया है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा, बाकी लोगों की तरह मैंने भी अपना बचन आशाजी के गाने सुनते हुए बिताया है. मैं ये गाने सुनते हुए बड़ा हुआ है. उनकी आवाज मुझे इंस्पायर करती है. उनकी आवाज में कुछ तो जादू था. जिस तरह से वो अपनी आवाज में इतने इमोशन्स एक ही गाने में पिरो देती थी, वो कमाल था. उनके गाने मुझे सुकून देते हैं. एक एक्टर होने के नाते मैंने हमें उनको एडमायर किया है, कि कैसे वो एफर्टलैसली गानों में जिंदगी डाल देती थीं. उनका म्यूजिक टाइमलेस है और वो ऐसे ही हमारे साथ रहेंगी. उनके गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे. वो एक-एक ऐसी लेगेसी हैं कि जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता. ओम शांति.... कहना गलत नहीं होगा कि मनोज बाजपेयी ने बड़े ही प्यार से आशा ताई को श्रद्धांजलि दी है.

आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने निकले सितारे

मनोज बाजपेयी के इस बयान को सुनकर आशा भोसले के फैंस भी इमोशनल हो जाएंगे. आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार होना होना है. आज सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक फैंस उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे. जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी. बता दें कि बीती रात से ही आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने के लिए सितारे पहुंच रहे हैं. आज सुबह महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आशा भोसले के घर पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने आशा भोसले की पोती और बेटे से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान फैंस को भी आशा भोसले के अंतिम दर्शन कर लिए. अब उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हाल ही में मनोज बायपेयी ने शेयर की थी ये शानदार तस्वीरें

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में मनोज वाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा के साथ नजर आए थे. राम गोपाल वर्मा के जन्मदिन के मौके पर मनोज वाजपेयी ने ये पोस्ट शेयर की थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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