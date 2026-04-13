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Asha Bhosle Death: जब स्टूडियो से बाहर निकाल दी गई थीं आशा भोसले, रिकॉर्डिस्ट बोला- 'ये आवाज नहीं चलेगी'

Asha Bhosle Face Rejection: आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. दिवंगत गायिका को अपने करियर के शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करना पड़ा.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 13, 2026 6:10 PM IST

Asha Bhosle Death: जब स्टूडियो से बाहर निकाल दी गई थीं आशा भोसले, रिकॉर्डिस्ट बोला- 'ये आवाज नहीं चलेगी'
आशा भोसले ने रिजेक्शन झेला था.

लीजेंड सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं. करीब 8 दशकों से लोगों का मनोरंजन करने वाली प्यारी आवाज से हमेशा के लिए शांत हो गई है. 92 साल की आशा भोसले के निधन से सिलेब्स से लेकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस सदमे में हैं. उन्होंने अलग-अलग भाषाओं ने कई हजार गानों को अपनी आवाज दी थी, जो फैंस के बीच हमेशा बने रहेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवंगत गायिका आशा भोसले को अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ा. यहां तक कि उनको गाना गाने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था. आपको आशा भोसले के रिजेक्शन का एक किस्सा बताते हैं.

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आशा भोसले के साथ थे किशोर कुमार

आशा भोसले ने मुंबई के फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो में 15 साल की उम्र गाना गाना शुरू किया था. इस स्टूडियो में एक बार आशा भोसले और किशोर कुमार एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे थे. यहां पर माइक काफी ऊंचाई पर लगे थे कि दोनों को गाने में मुश्किल आ रही थी. ऐसे में स्टूडियो में दोनों सिंगर्स के लिए रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा था. आशा भोसले ने अमृता राव के साथ पॉडकास्ट में बताया था, 'स्टूडियो में रॉबिन चटर्जी रिकॉर्डिस्ट थे और उन्होंने हमें गाते देखा और चिल्लाने लगे. ये कैसी आवाज है, नहीं चलेगी. गीता को बुलाओ और उन्हें बाहर भेजो. ये सुनकर हम दोनों चुपचाप निकल गए. हम दोनों को बहुत बुरा लगा था लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी. मन में दुख भी था. मैं और किशोर कुमार महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे और वहां बैठकर समय बिताया. पूरा दिन कुछ नहीं खाया था तो भूख भी लगी थी. किशोर कुमार पास की दुकान से बासी बटाटा वड़ा और चाय ली. ये दिन का हमारा पहला खाना था.'

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आशा भोसले ने किशोर कुमार से कही थी ये बात

आशा भोसले ने आगे बताया था, 'गाने की रिकॉर्डिंग देर से होने की वजह से हमें कुछ खाने का समय नहीं मिला और पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया. 4 साल बाद हम दोनों फेमस हो गए. किशोर कुमार एक्टर और मैं सिंगर बन चुकी थी. एक बार फिर हमें गाने रिकॉर्ड करने स्टूडियो जाना था और वहां पर रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी थे. किशोर कुमार ने कहा था कि उसके साथ गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फिर मैंने समझाया कि जो उसने किया तो हम वो नहीं करेंगे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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