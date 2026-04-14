आशा भोसले की पहली कमाई का किस्सा, 10 साल की उम्र में गाया था पहला गाना, मिली थी इतनी फीस...

आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे. आशा भोसले का संगीत सफर महज 10 साल की उम्र में मराठी फिल्म 'माझा बाल' से शुरू हुआ था. आइए जानते हैं पहले गाने के लिए उन्हें कितनी फीस मिली थी.

संगीत की दुनिया में अपनी जादुई आवाज से आठ दशकों तक राज करने वालीं आशा भोसले जी का सफर किसी कहानी से कम नहीं रहा. 8 सितंबर 1933 को जन्मीं आशा ताई के लिए संगीत विरासत में मिला था, लेकिन उस विरासत को अपनी मेहनत से एक नई ऊंचाई देना उनका अपना सफर था. आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे. आज हम आपको आशा ताई के पहले गाने और इस गाने के लिए ताई को कितनी फीस मिली थी उसके बारे में बता रहें हैं.

माइक के सामने थरथराईं आशा ताई

बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा ताई ने गायकी की दुनिया में अपने कदम महज 10 साल की उम्र में रख दिए थे. यह वह दौर था जब वे एक बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना रही थीं. उन्हें अपना पहला ब्रेक मराठी फिल्म 'माझा बाल' के लिए मिला था, जिसके बोल थे 'चला चला नव बाला'. एक इंटरव्यू के दौरान आशा ताई ने अपने उस पहले अनुभव को याद करते हुए बताया था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के सामने खड़े होकर उनके हाथ-पैर कांप रहे थे. वे बेहद नर्वस थीं, लेकिन तब उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने उनका हौसला बढ़ाया.

पहली फीस और खुशी

उस पहले मराठी गीत के लिए आशा ताई को 100 रुपये फीस मिली थी. आज के दौर में यह फीस छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय एक 10 साल की बच्ची के लिए अपनी मेहनत से कमाए 100 रुपये किसी बड़े खजाने से कम नहीं थे. आशा ताई अक्सर बताया करती थीं कि पहली कमाई पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वे उस पल खुशी से झूम उठी थीं. यह वही पहला पड़ाव था जिसने उन्हें यह अहसास दिलाया कि उनका भविष्य इसी संगीत की दुनिया में छिपा है.

हिंदी सिनेमा में धमाकेदार एंट्री

मराठी फिल्मों से अपनी गायकी का आगाज करने वाली आशा ताई को हिंदी सिनेमा में कदम रखने के लिए कुछ और वर्षों का इंतजार करना पड़ा. साल 1948 में, जब वे 15 साल की हुईं, तब उन्हें फिल्म 'चुनरिया' में 'सावन आया' गीत गाने का सुनहरा मौका मिला. यह गीत उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने आठ दशकों के करियर में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से भी अधिक गानों को अपनी आवाज दी. चाहे वो रोमांटिक गाने हों, कव्वाली हो या फिर 'कैबरे' गाने, आशा ताई ने हर जाॅनर में अपनी आवाज दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more