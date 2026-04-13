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देहांत के बाद Asha Bhosle की पहली तस्वीर देखकर इमोशनल हुए फैंस, Devendra Fadnavis ने दी श्रद्धांजलि

Asha Bhosle First photo goes viral: बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले का आज अंतिम संस्कार होना है. इसी बीच देहांत के बाद उनी पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इस तस्वीर में महाराष्ट्र के सीएम उनको श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 13, 2026 10:19 AM IST

देहांत के बाद Asha Bhosle की पहली तस्वीर देखकर इमोशनल हुए फैंस, Devendra Fadnavis ने दी श्रद्धांजलि
Asha Bhosle's first photo after death goes viral

Asha Bhosle's first photo goes viral: आशा भोसले (Asha Bhosle) अब इस दुनिया में नहीं हैं. बीते दिन इलाज के दौरान आशा भोसले का देहांत हो गया. तबियत बिगड़ने के बाद परसो आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. आशा भोसले की मौत की खबर सामने आते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई. सितारे लगातार आशा भोसले के घर पहुंच रहे हैं. वहीं कुछ सितारे आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच आशा भोसले की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में आशा भोसले का शव फूलों से सजा नजर आ रहा है. तस्पीर में आशा भोसले को हरे रंग की साड़ी पहनाई गई है. वहीं तस्वीर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आशा भोसले की पोती जेनाई भोसले बहुत मायूस नजर आईं. जेनाई का हाल देखकर फैंस का दिल भी पसीज गया है. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि कोई भी आशा भोसले की जगह नहीं ले पाएगा. सालों-साल तक आशा भोसले के गाने उनकी याद दिलाते रहेंगे. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके श्रद्धांजलि दी है. देवेंद्र फडणवीस ने लिखा. आशा परेख मंगेशकर खानदान का एक चमचामाता सितारा थीं. इसके साथ ही उन्होंने आशा भोसले को सोल और म्यूजिक कहकर बुलाया.

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सलमान खान भी हुए इमोशनल

कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने सोशल मीडिया पर आशा भोसले की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए सलमान खान ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है. इसके अलावा अनुपम खेर ने भी आशा भोसले के देहांत पर शोक जाहिर किया है. बॉलीवुड सितारों का कहना है कि आशा भोसले के देहांत के साथ बॉलीवुड के एक दौर का अंत हो गया है. बॉलीवुड सितारे अब भी ये बात पचा नहीं पा रहे हैं कि अब आशा भोसले हमारे साथ नहीं हैं. वहीं फैंस भी आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

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कब होने वाला है आशा भोसले का अंतिम संस्कार

आज शाम 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार होने वाला है. ऐसे में आज सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक आशा भोसले के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे. यही वजह है जो सुबह से ही आशा भोसले के घर के बाहर फैंस की भीड़ जमा है. आशा भोसले की एक झलक पाने के लिए फैंस तरस रहे हैं. फैंस जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी आशा भोसले के दीदार नहीं कर पाएंगे. वहीं 3 बजे से आशा भोसले की अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी जिसमें की बड़े बॉलीवुड सितारों के आने की संभावना जताई जा रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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