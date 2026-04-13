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Asha Bhosle Funeral: 1000 पुलिसकर्मी, फूलों से लदी एम्बुलेंस और आशा भोसले का आखिरी पल; जिसे देख रो पड़ी पूरी मुंबई!

Asha Bhosle Funeral: दिग्गज सिंगर आशा भोसले की सोमवार को अंतिम संस्कार यात्रा निकाली जा रही है. ये वो पल है जब पूरी मुंबई नम आंखों से आशा ताई को विदाई दे रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 13, 2026 4:03 PM IST

Asha Bhosle Funeral: 1000 पुलिसकर्मी, फूलों से लदी एम्बुलेंस और आशा भोसले का आखिरी पल; जिसे देख रो पड़ी पूरी मुंबई!
आशा भोसले की अंतिम यात्रा

Asha Bhosle Funeral: सुरों की मल्लिका और दशकों से अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) को आज 13 अप्रैल 2026, सोमवार को मुंबई में भारी मन से अंतिम विदाई दी जा रही है. उनकी अंतिम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोअर परेल से दादर के शिवाजी पार्क तक रास्ते में कोई दिक्कत न आए. इस दौरान मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक संभालने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से ज्यादा जवानों और बड़े अफसरों को तैनात किया है.

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कब होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार?

आपको बता दें कि, आशा ताई का अंतिम संस्कार (Asha Bhosle Funeral) पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में किया जाएगा, जिसके लिए उनके शव को वहां ले जाया जा रहा है. वहीं इस दौरान ताई के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए कई रास्तों को बदला गया है ताकि, लोगों और अंतिम यात्रा को निकलने में आसानी हो. जिस गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, उसे सफेद फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया है. बता दें कि, दादर के स्वर्गीय भागोजी बालूजी कीर हिंदू श्मशान भूमि में आज शाम 4 बजे हो रहा है.

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अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

गौरतलब है कि, आशा भोसले (Asha Bhosle Death) का पार्थिव शरीर उनके लोअर परेल वाले घर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दर्शन के लिए रखा गया था. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उद्धव ठाकरे सपरिवार पहुंचे, साथ ही मुंबई की मेयर रितु तावड़े, सचिन तेंदुलकर, रितेश देशमुख और ए.आर. रहमान जैसी बड़ी हस्तियों ने भी उन्हें नमन किया.

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कब हुआ आशा भोसले का निधन?

11 अप्रैल 2026 को आशा भोसले (Asha Bhosle News) के अस्पताल में भर्ती करवाने की खबर सामने आई थी. वहीं, इसके अगल ही दिन 12 अप्रैल 2026 को दिग्गज गायिका के निधन की खबर आई है, जिससे पूरी इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी. बता दें कि, आशा ताई ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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