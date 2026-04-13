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Asha Bhosle Funeral: सुरों की मल्लिका को आखिरी सलाम, ए.आर. रहमान समेत पूरा बॉलीवुड हुआ भावुक, नम आंखों से दी आखिरी विदाई

सुरों की मल्लिका आशा भोंसले के निधन से पूरा देश शोक में है. 92 वर्ष की आयु में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. ए.आर. रहमान, मिलिंद सोमन, अदनान सामी और प्रियंका चोपड़ा सहित तमाम हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 13, 2026 11:53 AM IST

Asha Bhosle Funeral: सुरों की मल्लिका को आखिरी सलाम, ए.आर. रहमान समेत पूरा बॉलीवुड हुआ भावुक, नम आंखों से दी आखिरी विदाई
आशा भोसले को आखिरी विदाई

भारतीय संगीत जगत ने आज अपना एक ऐसा सितारा खो दिया है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती थी. महान गायिका आशा भोंसले, जिन्हें दुनिया प्यार से 'आशा ताई' कहती थी, 92 साल की उम्र में हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं. 11 अप्रैल 2026 को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुरुआती खबरों में कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आई थी, लेकिन उनकी पोती जनाई भोंसले ने साफ किया कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन था. दुख की बात है कि 12 अप्रैल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली.

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आशा ताई के निधन से लगा लोगों को सदमा

आशा ताई के निधन की खबर सुनते ही पूरा बॉलीवुड और देश स्तब्ध है. संगीतकार ए.आर. रहमान उन्हें अंतिम विदाई देने उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें बेहद भावुक और गमगीन देखा गया. उनके चेहरे पर वही दर्द था जो आज हर उस फैन की आंखों में है, जिन्होंने आशा जी को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि महसूस किया है.

मिलिंद सोमन और अदनान सामी ने दी श्रद्धांजलि

एक्टर मिलिंद सोमन भी इस दुखद मौके पर अपने आंसू नहीं रोक पाए. एएनआई से बात करते हुए वे फूट-फूट कर रो पड़े, जिससे पता चलता है कि आशा ताई का व्यक्तित्व कितना मिलनसार और स्नेही था. वहीं, अदनान सामी ने उन्हें अपनी 'सुरों वाली मां' बताते हुए कहा, "उनकी आवाज मां की गोद जैसी थी जिसने मुझे संभाला." उन्होंने भावुक होकर लिखा कि 'इन आंखों की मस्ती' का नूर आज बुझ गया है और उनका जाना किसी ऐसी दुआ की तरह है जो अब सिर्फ आत्मा में गूंजेगी.

प्रियंका चोपड़ा ने लिखी ये बात

बॉलीवुड की ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. प्रियंका ने लिखा कि “कुछ लोग आपकी जिंदगी और यादों का इस तरह हिस्सा बन जाते हैं कि उनके जाने से लगता है जैसे बचपन का कोई कीमती पल खो गया हो.” उनके लिए आशा जी हमेशा एक लीजेंड रहेंगी, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता.

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आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थीं, वे भारतीय संस्कृति का वह हिस्सा थीं, जिन्होंने अपने गाने से हर पीढ़ी को जोड़ा है. चाहे वो मस्ती भरे गाने हों या गजलें, उन्होंने हर भावना को अमर बना दिया है. आज भले ही उनकी आवाज खामोश हो गई है, लेकिन उनके गाने हमारे कानों में हमेशा गूंजती रहेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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