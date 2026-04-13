Asha Bhosle को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रणवीर सिंह, बिलखती पोती जनाई को गले लगाकर बंधाया ढांढस; फैन्स बोले- 'असली रत्न'

Asha Bhosle Funeral: भारत की महान गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) का 12 अप्रैल 2026, रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर के आते ही पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. फैंस से लेकर सेलिब्रिटी तक आशा ताई के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचें. इसी कड़ी में 13 अप्रैल 2026 को रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी दिग्गज सिंगर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने आशा भोसले की अंतिम दर्शन किए और इस दौरान पोती जनाई भोसले (Zanai Bhosle) को गले लगाकर ढांढस बधाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
मुश्किल समय में रणवीर ने जनाई को दिया सहारा
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, रणवीर सिंह आशा ताई (Asha Bhosle News) को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी पोती जनाई भोसले से मिलने के लिए जाते हैं. जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, माहौल एक बार फिर से भावुक हो जाता है रणवीर को देखते ही जनाई एक बार फिर से फूट-फूटकर रोने लगती हैं, ऐसे में रणवीर सिंह उन्हें सांत्वना देते हुए गले लगा लेते हैं. उनका ये वीडियो देखकर अब फैंस 'धुरंधर 2' स्टार को रत्न बता रहे हैं.
फैंस Ranveer Singh की जमकर कर रहे तारीफ
जनाई भोसले और रणवीर सिंह की इस वीडियो पर फैंस एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे.' वहीं एक ने तो एक्टर को रत्न तक बता दिया है, यूजर ने लिखा 'रणवीर सिंह आप आत्मा के रत्न हैं... भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद दें....' तो वहीं कुछ लोगों ने पूछा की सलमान खान और शाहरुख खान कहा हैं? इस वीडियो पर लोगो आशा ताई के लिए 'ओम शांति' और 'भगवान उनकी आत्मा को शांति' दे ऐसे मैसेज कर रहे हैं.
घर पर दी गई अंतिम विदाई
आपको बता दें कि, मुंबई में आशा भोसले के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया. जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके फैंस, रिश्तेदारों और फिल्मों हस्तियों का तांता लगा रहा. हर कोई अपनी पसंदीदा सिंगर को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहा था. वहीं शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने भी आशा भोसले को पुष्प अर्पित किए.
Tabbu ने जनाई को यूं संभाला
वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर एक और दिल छू लेने वाला वडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर एक्ट्रेस तब्बू आशा ताई की पोती जनाई को इस मुश्किल वक्त में संभालती नजर आ रह हैं. अपनी दादी को खोने के गम में जनाई खुद को संभाल नहीं पा रही थीं और बार-बार रो पड़ रही थीं. ऐसे में दिग्गज सिंगर के अंतिम दर्शन को पहुंची तब्बू ने उन्हें कई बार गले लगाया.
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आशा भोसले ने 8 दशकों तक इंडस्ट्री पर किया राज
आपको बता दें कि, आशा भोसले ने 8 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया है. उन्होंने अपने 80 साल से ज्यादा लंबे करियर में हजारों गाने गाए. उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. 'मेरा कुछ सामान', 'पिया तू अब तो आजा', 'दिल चीज क्या है', 'चुरा लिया है तुमने' जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर बसे हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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