Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले को अंतिम बार देख कर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि ने भी दी श्रद्धांजलि

आशा भोसले जी के निधन से देशभर में शोक की लहर है. 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है. आज शाम शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि समेत कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं.

By: Shreya Pandey | Published: April 13, 2026 12:52 PM IST

संगीत की दुनिया की सबसे चमकती हुई आवाज अब खामोश हो गई है. 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का जाना एक ऐसा खालीपन है जिसे भर पाना नामुमकिन है. रविवार 12 अप्रैल को जब उनके निधन की खबर आई, तो हर दिल उदास हो गया. शनिवार को उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और अंत में उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया.

सचिन तेंदुलकर और पत्नी अंजलि ने दी श्रद्धांजलि

इस दुखद घड़ी में सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे हैं. सचिन को वहां काफी इमोशनल देखा गया, जिसे देख कर सोशल मीडिया पर फैंस की भी आंखें नम हो गई हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सचिन के लिए यह कितना कठिन समय है. पूरा देश आज आशा ताई को याद कर रहा है. भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी.

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