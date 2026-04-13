Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले को अंतिम बार देख कर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि ने भी दी श्रद्धांजलि

संगीत की दुनिया की सबसे चमकती हुई आवाज अब खामोश हो गई है. 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का जाना एक ऐसा खालीपन है जिसे भर पाना नामुमकिन है. रविवार 12 अप्रैल को जब उनके निधन की खबर आई, तो हर दिल उदास हो गया. शनिवार को उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और अंत में उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया.
सचिन तेंदुलकर और पत्नी अंजलि ने दी श्रद्धांजलि
इस दुखद घड़ी में सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे हैं. सचिन को वहां काफी इमोशनल देखा गया, जिसे देख कर सोशल मीडिया पर फैंस की भी आंखें नम हो गई हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सचिन के लिए यह कितना कठिन समय है. पूरा देश आज आशा ताई को याद कर रहा है. भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी.
#WATCH | Maharashtra: Cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar pay their last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.
Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/piD3SCnTFYAlso Read
— ANI (@ANI) April 13, 2026
महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने अस्पताल के बाहर आकर आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से ही फैंस के बीच मातम पसर गया है. आज यानी सोमवार, 13 अप्रैल को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उससे पहले सभी चाहने वालों और बड़े सितारों को आखिरी बार उनके दर्शन करने का मौका दिया गया है.
Subscribe Now
Enroll for our free updates