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Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले को अंतिम बार देख कर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि ने भी दी श्रद्धांजलि

आशा भोसले जी के निधन से देशभर में शोक की लहर है. 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है. आज शाम शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि समेत कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 13, 2026 12:52 PM IST

Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले को अंतिम बार देख कर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि ने भी दी श्रद्धांजलि
आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सचिन तेंदुलकर

संगीत की दुनिया की सबसे चमकती हुई आवाज अब खामोश हो गई है. 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का जाना एक ऐसा खालीपन है जिसे भर पाना नामुमकिन है. रविवार 12 अप्रैल को जब उनके निधन की खबर आई, तो हर दिल उदास हो गया. शनिवार को उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और अंत में उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया.

सचिन तेंदुलकर और पत्नी अंजलि ने दी श्रद्धांजलि

इस दुखद घड़ी में सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे हैं. सचिन को वहां काफी इमोशनल देखा गया, जिसे देख कर सोशल मीडिया पर फैंस की भी आंखें नम हो गई हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सचिन के लिए यह कितना कठिन समय है. पूरा देश आज आशा ताई को याद कर रहा है. भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी.

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महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने अस्पताल के बाहर आकर आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से ही फैंस के बीच मातम पसर गया है. आज यानी सोमवार, 13 अप्रैल को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उससे पहले सभी चाहने वालों और बड़े सितारों को आखिरी बार उनके दर्शन करने का मौका दिया गया है.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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