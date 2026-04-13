Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले के अंतिम विदाई पर इमोशनल हो गईं तब्बू, रितेश देशमुख ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

आशा भोंसले जी के निधन के बाद आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा. उनके घर पर सितारों का आना-जाना लगा है. एक्ट्रेस तब्बू ने उनकी पोती जनाई भोंसले को गले लगाकर सांत्वना दी.

सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी का 12 अप्रैल, 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 92 साल की उम्र में सुरों की यह सफर अब थम गया है, लेकिन उनकी यादें अमर हो गई हैं. आज सोमवार, 13 अप्रैल की शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. इस दुखद घड़ी में पूरा बॉलीवुड और संगीत जगत गमगीन है. दिग्गज हस्तियां उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं. इसी बीच एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब एक्ट्रेस तब्बू उनके निवास पर पहुंचीं. एक्ट्रेस जब आशा ताई को श्रद्धांजलि दे रहीं थी तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी. उनकी आंखें नम हो गई थी. वहां उन्होंने आशा ताई की पोती जनाई भोसले को गले लगाकर सांत्वना दी. जनाई का दर्द शब्दों से परे है और तब्बू का यह सहारा उस दुख को बांटने की एक छोटी सी कोशिश थी.

शिवाजी पार्क में हो रहे आशा भोसले के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए फैंस और फिल्मी हस्तियों का तांता लगा हुआ है. सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग अपनी प्रिय गायिका को अंतिम विदाई दे सकें. आज हर तरफ सिर्फ आशा ताई के गाए नगमे गूंज रहे हैं. भले ही वे शरीर से दूर हो गई हैं, लेकिन अपने गानों के जरिए वे हमेशा जीवित रहेंगी.उनके जाने से संगीत जगत में जो सन्नाटा पसरा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. फिलहाल, दिग्गज गायिका का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, ताकि उनके फैंस और फिल्म जगत के लोग उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि दे सकें.

रितेश देशमुख और नील नितिन मुकेश ने दी श्रद्धांजलि

आशा ताई को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों का तांता लगा हुआ है. अभिनेता रितेश देशमुख उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे. वहीं, अभिनेता नील नितिन मुकेश भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और नम आंखों से आशा ताई को आखिरी सलाम दिया. हर आने वाला सितारा भावुक दिखाई दे रहा है.

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एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लगातार वहां पहुंच रहे हैं और उनके परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं. आशा भोंसले का जाना न केवल मंगेशकर परिवार के लिए, बल्कि करोड़ों संगीत प्रेमियों के लिए एक क्षति है. आज पूरा बॉलीवुड उस आवाज को नमन कर रहा है जिसने आठ दशकों तक हमें गाने के माध्यम से जीना सिखाया. शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन का यह सिलसिला जारी है. ऐसी हीखबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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