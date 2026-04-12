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Asha Bhosle health update: ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा आशा भोंसले का इलाज, डॉक्टर ने दी ये बड़ी जानकारी

आशा भोंसले को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां गायिका का इलाज चल रहा है. डॉक्टर ने आशा ताई का हेल्थ अपडेट दिया है. 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 12, 2026 8:49 AM IST

Asha Bhosle health update: ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा आशा भोंसले का इलाज, डॉक्टर ने दी ये बड़ी जानकारी
आशा भोसले का हेल्थ अपडेट

भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की शान और लाखों दिलों की धड़कन आशा भोंसले को लेकर हाल ही में आई खबरों ने उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट की बात कही गई थी, लेकिन उनकी पोती जनाई भोंसले ने परिवार की ओर से स्थिति को बताते हुए फैंस को संयम बनाए रखने की अपील की है. फिलहाल, डॉ. प्रतीत समदानी और उनकी अनुभवी मेडिकल टीम आशा ताई की सेहत पर बारीकी से नजर रखे हुए है. डॉक्टर ने कहा, "मैं केवल इतना ही पुष्टि कर सकता हूं कि उन्हें भर्ती कराया गया है. मैं उनकी सेहत के बारे में और कोई जानकारी नहीं दे सकता.''

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आशा भोंसले का जीवन

आशा ताई का जीवन संघर्ष और सफलता से भरा हुआ है. 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में आशा का जन्म हुआ था. आशा जी ने बचपन में ही पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया खो दिया था. मात्र नौ साल की उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, जिसके चलते उन्होंने और लता दीदी ने संगीत की दुनिया को ही अपना सहारा बनाया. साल 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाळ' से शुरू हुआ उनका यह सफर 1948 में 'चुनरिया' फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा तक पहुंचा. तब से लेकर आज तक उन्होंने अपनी गायकी का ऐसा जादू बिखेरा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा.

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आशा ताई के सदाबहार गाने

आशा जी गजल की नजाकत हो, भजन की सादगी, या फिर बॉलीवुड के धमाकेदार पॉप नंबर, उन्होंने हर जाॅनर में शानदार गाना गाया है. 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम', 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', और 'इन आंखों की मस्ती' जैसे उनके गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं. यही कारण है कि साल 2011 में उनका नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में दर्ज हुआ. 20 से अधिक भाषाओं में 12 हजार से अधिक गानों को अपनी आवाज देकर उन्होंने संगीत के इतिहास में अपना नाम लिखवाया है.

डाॅक्टरों कर रहें इलाज

भारतीय सिनेमा की दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोंसले को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आज पूरा देश उनकी सेहत के लिए चिंतित है. उनके फैंस, संगीतकार और कलाकार जगत के लोग उनके जल्द स्वस्थ होकर वापस आने की कामना कर रहे हैं. हम सभी आशा करते हैं कि आशा ताई जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटेगी. डाॅक्टर और परिवार के लोग आशा ताई की देखभाल कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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