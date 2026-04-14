79 की उम्र में आशा भोसले ने किया था एक्टिंग डेब्यू, फिल्म में निभाया वो किरदार, जिसे देख सबकी आंखें हो गई नम

आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके गाने हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि आशा ताई सिर्फ गाने ही नही गाए हैं बल्कि इन्होंने फिल्म भी की है. आशा ताई ने 79 वर्ष की उम्र में एक्टिंग की शुरुआत की.

भारतीय संगीत के आसमान का सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया है. आशा भोसले ने अपनी जादुई आवाज से करीब आठ दशकों तक करोड़ों दिलों पर हुकूमत की, 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गईं. उनके निधन से संगीत जगत में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा. दुनिया उन्हें उनकी सुरीली आवाज के लिए याद कर रही है, लेकिन आपको पता है कि आशा ताई ने सिर्फ गाने में नहीं बल्कि फिल्मों में भी काम किया है. आज हम आपको उनके एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं. 79 साल की

बचपन और सुरों का सफर

8 सितंबर 1933 को जन्मीं आशा भोसले का बचपन संगीत से भरा हुआ था. पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन होने के नाते, संगीत उनके खून में था. महज 10 साल की छोटी उम्र में उन्होंने मराठी फिल्म 'माझा बाल' के साथ अपनी गायकी का आगाज किया था. 12 हजार से अधिक गानों को अपनी आवाज देकर उन्होंने संगीत के हर जाॅनर को अमर कर दिया.

एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू

संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने के बाद, आशा भोसले जी ने साल 2013 में 79 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा. उनकी पहली और इकलौती फिल्म 'माई' थी. यह फिल्म उनके जीवन के एक बहुत ही निजी और भावुक हिस्से से जुड़ी थी. उन्होंने यह फिल्म अपनी मां को समर्पित की थी.

फिल्म 'माई' की कहानी एक 65 साल की विधवा मां के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रही है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अपने ही बेटे द्वारा ठुकराए जाने के बाद, उनकी बेटी मधु उन्हें अपने घर ले आती है, जहां परिवार में उन्हें स्वीकार करने को लेकर तमाम संघर्ष होते हैं. फिल्म में आशा ताई की एक्टिंग इतना जीवंत और दिल छुने वाली था कि सिनेमाघरों में मौजूद हर दर्शक की आंखें नम हो गई थीं.

फिल्म की स्टारकास्ट

इस फिल्म में आशा भोसले के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे, राम कपूर, शिवानी जोशी, क्षिति जोग और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे. दिलचस्प बात यह है कि पद्मिनी कोल्हापुरे रिश्ते में आशा जी की भतीजी हैं. 79 की उम्र में कैमरे के सामने उस सहजता और गहराई के साथ अभिनय करना आसान काम नहीं थी. आज वे हमारे बीच नहीं हैं, तो 'माई' फिल्म का वह किरदार उनकी ममता की एक ऐसी तस्वीर बनकर सामने आता है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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