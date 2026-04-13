Asha Bhosle Funeral: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, नम आंखों से बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि...

Asha Bhosle Death: संगीत की मल्लिका आशा भोसले जी आज पंचतत्व में विलीन हो गईं. शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी.

भारतीय संगीत के सुनहरे युग का आज अंत हो गया. संगीत की मल्लिका आशा भोसले जी आज पंचतत्व में विलीन हो गईं. उनके बेटे आनंद भोसले ने नम आंखों और भारी मन से उन्हें मुखाग्नि दी. मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा था. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुष्प चक्र अर्पित कर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है. इसके अलावा अनु मलिक, अनूप जलोटा समेत कई सितारे अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे.

अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद गमगीन था. उनके बेटे आनंद भोसले ने नम आंखों और भारी मन से उन्हें मुखाग्नि दी. यह दृश्य देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक पड़ीं. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज, संगीतकार और कलाकार मौजूद थे, जो अपनी प्रिय आशा ताई को आखिरी सलाम देने आए थे. फैंस ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी. आपको बता दें कि श्मशान घाट को भी फूलों से सजाया गया था और मीडिया को भी एंट्री दी गई थी.

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