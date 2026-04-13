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Asha Bhosle Funeral: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, नम आंखों से बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि

Asha Bhosle Death: संगीत की मल्लिका आशा भोसले जी आज पंचतत्व में विलीन हो गईं. शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 13, 2026 5:27 PM IST

Asha Bhosle Funeral: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, नम आंखों से बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि
पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले

भारतीय संगीत के सुनहरे युग का आज अंत हो गया. संगीत की मल्लिका आशा भोसले जी आज पंचतत्व में विलीन हो गईं. उनके बेटे आनंद भोसले ने नम आंखों और भारी मन से उन्हें मुखाग्नि दी. मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा था. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुष्प चक्र अर्पित कर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है. इसके अलावा अनु मलिक, अनूप जलोटा समेत कई सितारे अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे.

अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद गमगीन था. उनके बेटे आनंद भोसले ने नम आंखों और भारी मन से उन्हें मुखाग्नि दी. यह दृश्य देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक पड़ीं. इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज, संगीतकार और कलाकार मौजूद थे, जो अपनी प्रिय आशा ताई को आखिरी सलाम देने आए थे. फैंस ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी. आपको बता दें कि श्मशान घाट को भी फूलों से सजाया गया था और मीडिया को भी एंट्री दी गई थी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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