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आशा भोसले की अधूरी रह गई ये आखिरी ख्वाहिश, पुराना वीडियो हो रहा वायरल

Asha Bhosle Last Wish: आशा भोसले का निधन हो गया और देश की तमाम दिग्गज हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं. इसी बीच सिंगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी आखिर इच्छा बता रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 12, 2026 10:15 PM IST

आशा भोसले की अधूरी रह गई ये आखिरी ख्वाहिश, पुराना वीडियो हो रहा वायरल
आशा भोसले का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने 12 अप्रैल को मंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है. आशा भोसले को एक दिन पहले 11 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में एडिमट करवाया गया था. सिंगर के शरीर में कई अंग के काम ना करने के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका. आशा भोसले के निधन की खबर आते ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बल्कि देशभर में शोक की लहर दौड़ गई. फिल्मी हस्तियों के अलावा राजनेताओं से लेकर क्रिकेटर तक आशा भोसले के निधन से दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच दिवंगत गायिका का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपनी आखिरी ख्वाहिश बता रही हैं. आइए जानते हैं कि आशा भोसले की आखिरी इच्छा क्या थी, जो अधूरी रह गई.

आशा भोसले का वीडियो फैंस को कर रहा इमोशनल

मशहूर सिंगर आशा भोसले ने अपने कई दशक के करियर में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं. उनके गाने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में पसंद किए जाते हैं. आशा भोसले भले ही इस दुनिया से चली गई हैं लेकिन उनके गाने अमर हो गए हैं. वहीं, आशा भोसले की एक आखिरी इच्छा थी, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया था. आशा भोसले ने कहा था, 'मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते-गाते मौत आ जाए बस. बस और कुछ नहीं.' आशा भोसले की ये बातें सुनकर शो में मौजूद लोग इमोशनल हो जाते हैं. हालांकि, आशा भोसले की ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई. अब उनका ये पुराना वीडियो वायरल हो रहा है तो उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए हैं.

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आशा भोसले का बचपन से है म्यूजिक से रिश्ता

साल 1933 में जन्म लेने वाली आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे. उनके घर का माहौल संगीतमय था. उनकी बड़ी बहन और दिवंगत गायिका लता मंगेशकर ने भी गायकी से काफी नाम कमाया. आशा भोसले ने सिर्फ 10 साल की उम्र से गायन की शुरुआत कर दी थी. उन्होंने 15 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में गाना शुरू कर दिया था. इस तरह से आशा भोसले करीब 8 दशक तक अपनी प्यारी आवाज से लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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