Asha Bhosle Playlist: आवाज में मामले में अपनी बहन को भी टक्कर देती हैं आशा ताई, प्ले-लिस्ट सुनकर भूल बैठेंगे पूरी दुनिया

Asha Bhosle Playlist: बॉलीवुड की जानीमानी सिंगर आशा भोसले अपनी खराब सेहत की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. ऐसे में हम आपको आशा भोसले की प्ले लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिनके दम पर वो फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

Asha Bhosle Playlist: बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) के फैंस के लिए बुरी खबर आई है. कार्डियक अरेस्ट आने के बाद आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आशा भोसले का लगातार इलाज चल रहा है. ऐसे में फैंस आशा भोसले की सलामती की दुआ कर रहे हैं. भले ही आशा भोसले की अब उम्र हो रही हो लेकिन एक जमाने में वो बॉलीवुड पर राज किया करती थीं. हाल ये था कि आशा भोसले ने गाना गाने के लिए अपनी बहन लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) तक से दुश्मनी मोल ले ली थी. माना जाता है कि कई चीजों के कारण दोनों बहनों के बीच मतभेद था. हालांकि आशा भोसले ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ का असर गाने पर नहीं पड़ने दिया. अपने करियर में आशा भोसले करीब 16 हजार गाने गा चुकी हैं. आशा भोसले ने 20 अलग-अलग भाषाओं के गानों को अपनी आवाज दी है. इस लिस्ट में हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, असमिया, हिन्दी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, रशियन, जाइच, नेपाली और मलयालम जैसी भाषा शामिल हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों आशा भोसले आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. आशा भोसले की प्ले लिस्ट देखकर आप भी मदहोश हो जाएंगे.

ऐसे हुई आशा भोसले के करियर की शुरुआत

आशा भोसले करीब 800 फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी हैं. आशा भोसले का नाम संगीत की शीर्ष हस्तियों में आता है. साल 1957 में दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की फिल्म 'नया दौर' का गाना 'मांग के साथ तुम्हारा' गाकर वो रातों रात फेमस हो गई थीं. संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ उनकी जोड़ी खूब चलती थी. गीत 'छम छमा छम...' के संगीत रिकॉर्डिंग के समय दोनों की मुलाकात हुई थी. जिसके बाद दोनों ने सीआईडी के गाने गाए. मधुबाला के गाने आईये मेहरबां... (हावड़ा ब्रिज-1958) और मुमताज़ के गाने ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा... (मेरे सनम-1965) को भला कोई कैसे भूल सकता है. नया दौर(1957), एक मुसाफिर एक हसीना(1962), कश्मीर की कली(1964), तुमसा नहीं देखा(1957), हावड़ा ब्रिज (1958), आओ हुजुर तुमको...(किस्मत), जाईये आप कहां जाएगे... (मेरे सनम) ने आशा भोसले का करियर संवारा. वहीं उडे जब जब जुल्फें तेरी...(नया दौर) ने तो उनको सुपरस्टार ही बना दिया था.

जब आशा भोसले के पीछे पागल हुआ जमाना

पिया तू अब तो आजा...’(कारवॉ), ये मेरा दिल...(डॉन), ओ हसीना जुल्फ़ों वाली...’(तीसरी मंजिल), मैं प्यार का राही हूं...(एक मुसाफिर एक हसीना), दिवाना हुआ बादल..., इशारों इशारों में...(काश्मीर की कली) जैसे गाने भी आशा भोसले ने अपनी आवाज से सजाए. 1981 में उमराव जान के गाने गाकर आशा भोसले ने बवाल मचा दिया था. 2004 में द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोंसले, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड एलबम के जरिए आशा भोसले का आवाज को सेलीब्रेट किया गया था. इतना ही नहीं आशा भोसले ने तो खुद को नए जमाने के हासिब से भी ढ़ाल लिया था. आशा भोसले ने 90 और 2000 के दौरान भी कई हिट गाने दिए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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