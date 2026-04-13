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आशा भोसले ने पति आरडी बर्मन के निधन के बाद आखिरी बार देखने से किया था मना, वजह जानकर फट जाएगा कलेजा!

Asha Bhosle Death: मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो चुका है. 92 साल की सिंगर का आज अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. उनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 13, 2026 2:52 PM IST

आशा भोसले ने पति आरडी बर्मन के निधन के बाद आखिरी बार देखने से किया था मना, वजह जानकर फट जाएगा कलेजा!
आशा भोसले और आरडी बर्मन ने 1980 में शादी की थी.

संगीत की दुनिया की मशहूर हस्ती आशा भोसले (Asha Bhosle) का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने बीती 12 अप्रैल को आखिरी सांस ली है. आशा भोसले का आज यानी सोमवार को मुंबई शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनकी आखिरी यात्रा से पहले सिलेब्स अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. करीब 8 दशक तक अपनी प्यारी आवाज से लोगों का दिल जीतने वाली आशा भोसले के दुनिया से जाने से लोग काफी भावुक हैं. आशा भोसले के निधन पर उनके जिंदगी से जुड़े कई किस्से याद किए जा रहे हैं. ऐसा ही एक किस्सा है जब उन्होंने अपने पति आरडी बर्मन (RD Burman) के निधन के बाद उनको आखिरी बार देखने से मना कर दिया था. आइए जानते हैं कि आशा भोसले ने ऐसा क्यों किया था.

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आशा भोसले और आरडी बर्मन का 14 साल चला रिश्ता

सिंगर आशा भोसले को खुद से 6 साल छोटे मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन से प्यार हो गया था. दोनों ने साल 1980 में शादी की थी. हालांकि, आशा भोसले और आरडी बर्मन का साथ सिर्फ 14 साल तक ही चला. दरअसल, साल 1994 में आरडी बर्मन का निधन हो गया था. पति के निधन से आशा भोसले बुरी तरह टूट गई थीं और उन्हें गहरा सदमा लगा था. यहां तक कि आशा भोसले में पति के अंतिम दर्शन की हिम्मत नहीं थी. बताया जाता है कि जब आरडी बर्मन का निधन हुआ तो उनका जिस कमरे में पार्थिव शरीर था, उसमें आशा भोसले ने जाने से मना कर दिया था. आशा भोसले ने कहा था, 'मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी. मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकती. मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूं.' पति आरडी बर्मन के निधन से आशा भोसले बेसुध हो गई थीं. इस दौरान उनके घर पर पहुंचीं फिल्मी हस्तियों ने आशा भोसले को दिलासा दिया था.

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आशा भोसले ने पहले साथ में किया काम और फिर की शादी

गौरतलब है कि आशा भोसले ने आरडी बर्मन से शादी से पहले सिर्फ 16 साल की उम्र में सात फेरे ले लिए थे. आशा भोसले की पहली शादी से तीन बच्चे हुए लेकिन उनका रिश्ता अच्छा नहीं चला. वहीं, आशा भोसले ने आरडी बर्मन के साथ काफी काम किया और दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी. आरडी बर्मन के निधन के 32 साल बाद आशा भोसले ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है. आशा भोसले ने अपने काफी लंबे करियर में अलग-अलग भाषाओं में कई हजार गाने गाए. उन्हें संगीत के लिए इतना काम करने के कई अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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