Asha Bhosle Funeral: राजकीय सम्मान के साथ विदा होगीं आशा भोसले, तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका का पार्थिव शरीर

भारतीय संगीत की सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं. आशा ताई के पार्थिव शरीर को देश के गौरव, तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया.

By: Shreya Pandey | Published: April 13, 2026 12:21 PM IST

भारतीय संगीत की सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनके जाने का अंदाज उतना ही गौरवपूर्ण था, जितना उनका जीवन. आज पूरा देश और फिल्म जगत उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जुटा है. आशा ताई के पार्थिव शरीर को देश के गौरव, तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया. यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला है.

उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, जो इस बात को दिखाता है कि आशा भोसले केवल एक गायिका नहीं थीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न थीं. तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को आखिरी विदाई देने कई सेलेब्स पहुंच रहें हैं. उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब में हर आंख नम है.

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