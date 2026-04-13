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Asha Bhosle Funeral: राजकीय सम्मान के साथ विदा होगीं आशा भोसले, तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका का पार्थिव शरीर

भारतीय संगीत की सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं. आशा ताई के पार्थिव शरीर को देश के गौरव, तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 13, 2026 12:21 PM IST

Asha Bhosle Funeral: राजकीय सम्मान के साथ विदा होगीं आशा भोसले, तिरंगे में लिपटा सुरों की मल्लिका का पार्थिव शरीर
तिरंगे में लिपटा आशा ताई का पार्थिव शरीर

भारतीय संगीत की सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनके जाने का अंदाज उतना ही गौरवपूर्ण था, जितना उनका जीवन. आज पूरा देश और फिल्म जगत उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जुटा है. आशा ताई के पार्थिव शरीर को देश के गौरव, तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया. यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला है.

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उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, जो इस बात को दिखाता है कि आशा भोसले केवल एक गायिका नहीं थीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न थीं. तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को आखिरी विदाई देने कई सेलेब्स पहुंच रहें हैं. उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब में हर आंख नम है.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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