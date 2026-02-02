'साली मर्द जात, ठरकी बुड्ढे...' इटैलियन शख्स का मजाक उड़ाना Ashish Chanchlani को पड़ा भारी! विवाद के बाद उठाया ये कदम

Ashish Chanchlani: मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक इटैलियन शख्स का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं.

Ashish Chanchlani Viral Video: मशहूर यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और स्टैंडअप कॉमेडियन आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) भारत के टॉप यूट्यूबर्स में से एक हैं, जो अपने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, वे इस समय अपने एक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं. ये क्लिप उनके इटली वेकेशन के दौरान की है, जिसमें वे एक इटैलियन शख्स का मजाक उड़ाते और उसपर कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं. लेकिन लोगों को आशीष (Ashish Chanchlani Video) के कमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे और वो उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani Viral Video) ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जो अब डिलीट कर दिया गया है. वीडियो में आशीष एक स्पीडबोट पर बाकी टूरिस्ट्स के साथ नजर आ रहे थे. बोट चलाने वाला शख्स पास में बैठी एक महिला से बात करता नजर आ रहा था. वहीं क्लिप में आशीष मजाकिया लहजे में कहते हैं कि जब वो उस शख्स से कुछ पूछ रहे थे तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब महिला ने पास्ता के बारे में पूछा तो उसने तुरंत जवाब दे दिया.

TRENDING NOW

'ये साली मर्द जात होती है ना, बड़ी...'

वीडियो में आशीष (Ashish Chanchlani News) यहीं नहीं रुकते वो आगे कैमरा इस शख्स की तरफ घुमा देते हैं और हिंदी में कहते हैं, 'हमें भी बता दो, हम भी टूरिस्ट हैं. ये साली मर्द जात होती है ना, बड़ी कुत्ती चीज होती है. पूरी दुनिया में सेम, हम रंग से बंटे हैं, लेकिन नीयत में खोट भरी है. ठरकी बुड्ढे, ठरकी ही रहेंगे.' जैसे ही आशीष का ये वीडियो वायरल हुआ लोग इसे लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे. वहीं इस क्लिप पर @OurAmericanDream.Vlogs नाम का हैंडल चलाने वाले रजत नाम के व्लॉगर ने उन्हें आड़े हाथों लिया. रजत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे आशीष की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं.

'अब तो तुमने गलती कर दी है'

वीडियो में रजत कहते नजर आ रहे हैं, 'इस बंदे के 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये बाहर जाकर ऐसी हरकत कर रहा है. सोचो इसके फॉलोअर्स जब विदेश जाएंगे, तो क्या वे भी ऐसी ही बदतमीजी करेंगे? बेइज्जती होने के बाद अब ये कमेंट्स में कह रहा है कि, 'मैंने उस बंदे से परमिशन ली थी' किस बात की परमिशन? क्या सबूत है? अब तो तुमने गलती कर दी है, तो उसे साफ करने की कोशिश तो करोगे ही.' अब रजत का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Rajat and Shilpa (@ouramericandream.vlogs)

विवाद बढ़ता देख आशीष ने उठाया ये कदम

वहीं विवाद को बढ़ता देख आशीष चंचलानी ने ये वीडियो तुरंत डिलीट कर दिया, हालांकि अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान या सफाई नहीं दी है.

Read more