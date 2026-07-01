Ashutosh Rana ने फैंस को दिया तगड़ा सरप्राइज, जानिए कैसे होंगे घर बैठे 100 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन?

Ashutosh Rana Launch World’s First 6D Spiritual Experience Centers: बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे. यहां पर आशुतोष राणा ने अपने फैंस को एक सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है. अब आप भी देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों के दुर्लभ दर्शन 6D में कर पाएंगे. चलिए जानते हैं कैसे...

Ashutosh Rana ने कर ली अपने फैंस को सरप्राइज देने की तैयारी

Ashutosh Rana Launch World’s First 6D Spiritual Experience Centers: दुनियाभर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी मंदिर नहीं जा सकते. किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी के पास समय... किसी की सेहत साथ नहीं देती है. किसी के माता-पिता नहीं जाने देते. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) ने अपने इस फैंस की ये इच्छा पूरी करने की तैयारी कर ली है. अब आप भी देश के किसी भी कोने में बैठकर प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन कर पाएंगे वो भी विशेष 6D VR टेक्नोलॉजी के जरिए. अब आप कह रहे होंगे कि आखिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दुर्लभ दर्शन और आशुतोष राणा विश्व के पहले 100 से अधिक 6D अनुभव वाले केंद्र खोलने जा रहे हैं. फिलहाल इस सुविधा का मजा देश के ग्यारह प्रसिद्ध मंदिरों में लिया जा सकेगा. इस एक्सपीरीयंस की मजेदार बात ये होगी कि आप इस वर्चुअल रियलिटी में आप 3D दृश्य के साथ-साथ मंदिर के वातावरण में मौजूद पानी, हवा और खुशबू को भी महसूस कर पाएंगे. खबर है कि अभिनेता आशुतोष राणा बतौर ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर, दुर्लभ दर्शन से जुड़ गए हैं. प्रेस कान्फ्रेंस में आशुतोष राणा ने इस बारे में खुलकर बात की. आशुतोष राणा ने कहा, हमने विज्ञान और धर्म दोनों को मिला दिया है. ये एक दुर्लभ दर्शन हैं. यह विश्व का पहला 6D आध्यात्मिक अनुभव होने वाला है जिसका मजा आप VR टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं भी बैठ कर ले करते हैं. यहां पर आपको मंदिर में होने वाली पूजा-पद्धति व आरती इत्यादि की जानकारी सीधी-सरल भाषा में दी जाएगी.

यहां से दुर्लभ दर्शन ने की शुरुआत

ग्याहर प्रसिद्ध मंदिरों की इस श्रंखला का आरंभ एक जुलाई यानी आज से हो चुका है. पहले मंदिर श्रीराम की अयोध्या और उज्जैयिनी के महाकाल होने वाले हैं. खुद आशुतोष राणा इन प्रमुख मंदिरों का महत्व व मंदिरों से जुड़ी कहानियां लोगों को बताने वाले हैं. इन मंदिरों की ग्यारह आध्यात्मिक कहानियों को साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है. इससे पहले आलोक श्रीवास्तव पहले शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद भी कर चुके हैं जिसे आशुतोष राणा ने गाया था. मीडिया से बात करते हुए 6D VR अनुभव दुर्लभ दर्शन और TechXR Innovations के Founder, IIT Kanpur Alumnus और पूर्व IRS अधिकारी प्रशान्त मिश्रा ने कहा, आशुतोष राणा दुर्लभ दर्शन के ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर के तौर पर अब हमें मार्गदर्शित करने वाले हैं. दुर्लभ दर्शन ने मंदिरों में immersive experience centers - दुर्लभ दर्शन केंद्र की स्थापना की है. जहां मंदिर विशेष में होने वाले गर्भगृह के अनुष्ठान, आरतियां आप देख सकेंगे. मोबाइल VR किट के जरिए घर बैठे 60 से अधिक मंदिरों की यात्रा का अनुभव किया जा सकेगा.

कौन हैं प्रशांत मिश्रा?

Durlabh Darshan अब तक लाखों भक्तों को सेवा दे चुका है और इसके अनेक केंद्र अभी तक देश के 7 राज्यों में चल रहे हैं. श्री काशी विश्वनाथ, Varanasi श्री महाकालेश्वर, कैलाश दिल्ली नीलकंठ धाम, उज्जैन माँ वैष्णो देवी राजद्वार पार्क , हनुमान गढ़ी , अयोध्या पावन धाम , हरिद्वार माँ महालक्ष्मी मंदिर, नागपुर ISKCON मंदिर, गुजरात माँ बगलामुखी नलखेड़ा माँ शारदा शक्तिपीठ, मैहर माँ भद्रकाली शक्तिपीठ, कुरुक्षेत्र का नाम इस लिस्ट में शामिल है. दुर्लभ दर्शन 100 प्रतिशत मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है. आपको जानकर हैरानी होगी कि 6D दुर्लभ दर्शन की 6D technology 100 प्रतिशत मेड इन इंडिया है एवं इसका पेटेंट का आवेदन भी दिया जा चुका है. दुर्लभ दर्शन और TechXR Innovations pvt ltd के फाउंडर - प्रशांत मिश्रा ने ये काम करने के लिए अपनी पंद्रह वर्ष पुरानी IRS की नौकरी को छोड़ दिया. जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की. आपको बता दें कि नौकरी में रहते हुए ही उन्होंने पेटेंट दाखिल किया था. कंपनी की वजह से उनको इनोवेशन को भारत सरकार ने 5G hackathon , Best Innovation जैसे कई अवार्ड दिए जा चुके हैं आज उनकी स्टार्टअप ने देशभर में 250 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…