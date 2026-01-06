58 साल की उम्र दूल्हा बनने को बेकरार दिखे आशुतोष राणा, फिल्म 'वन टू चा चा चा' का ट्रेलर रिलीज

One Two Cha Cha Chaa Trailer: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड स्टार आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) की जबरदस्त एक्टिंग के फैंस दीवाने रहते हैं. उनकी खासियत है कि वह सीरियस किरदार निभाने के साथ ही कॉमिक रोल को भी अच्छे से निभाते हैं. आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' (One Two Cha Cha Chaa) का टीजर देखने के बाद लोग इसके लिए उतावले हैं. ये फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसी बीच मेकर्स ने आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया है. इस फिल्म का ट्रेलर इतना फनी है कि लोगों का हंस-हंसकर पेट दर्द कर जाएगा. आइए जानते हैं कि आशुतोष राणा की फिल्म के ट्रेलर में क्या दिखाया गया है.

फिल्म 'वन टू चा चा चा' का ट्रेलर किया जा रहा पसंद

58 साल के एक्टर आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' का 2.27 मिनट का ट्रेलर काफी फन और एक्शन से भरपूर है. आशुतोष राणा की फिल्म ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आशुतोष राणा (चाचा) का किरदार पर काफी ज्यादा फोकस होने वाला है. हालांकि, फिल्म में कई बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं. ट्रेलर में एक सीन में दिखाया जाता है कि आशुतोष राणा का किरदार शादी के करने के लिए काफी उतावला नजर आता है लेकिन मना करने पर वह भड़क जाता है. फिल्म 'वन टू चा चा चा' में आशुतोष राणा के अलावा अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, अनंतविजय जोशी, ललित प्रभाकर, अशोक पाठक जैसे सितारे दिखाने देने वाले हैं. फिल्म 'वन टू चा चा चा' का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गया और इस पर आ रहे कमेंट बता रहे हैं कि इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

TRENDING NOW

आशुतोष राणा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ

आशुतोष राणा का साल 1967 में मध्य प्रदेश के एक इलाके गाडरवारा में जन्म हुआ था. उन्होंने साल 1996 से अपने करियर की शुरुआत की. आशुतोष राणा ने फिल्म में अपने निगेटिव किरदारों से लोगों का ध्यान खींचा. उनकी बेहतरीन अदाकारी के लोग कायल रहते हैं. एक्टर ने अलग-अलग भाषाओं की फिल्में करने के साथ ही छोटे पर्दे यानी टीवी के लिए भी काम किया है. वह एक्टर होने के साथ ही लेखक, प्रजेंटर और कवि है. आशुतोष राणा ने साल 2001 में खुद से एक साल बड़ी एक्ट्रेस रेणुका शहाणे के साथ शादी की थी. इस कपल के दो बेटे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more