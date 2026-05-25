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आशुतोष राणा-रेणुका शहाणे फिर बने दूल्हा-दुल्हन, दोनों बेटों के सामने पहनाई वरमाला, Video वायरल

Ashutosh Rana-Renuka Shahane Video: आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने अपनी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर दोबारा से शादी रचाई है. पति-पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 25, 2026 7:15 PM IST
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आशुतोष राणा ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित कपल आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) और रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है. वहीं, रियल लाइफ में दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं. दोनों सितारों ने 25 मई को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है. आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने इस दिन को ज्यादा खास बनाने के लिए दोबारा से शादी रचाई है. इस कपल ने अपने करीबी लोगों की मौजूदगी और सादगी भरे माहौल में 25 साल बाद फिर सात फेरे लिए हैं. आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

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आशुतोष राणा ने शेयर किया पोस्ट

आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने साल 2001 में 25 मई को शादी की थी. एक्टर ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर पोस्ट शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि कपल ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दूसरी बार शादी की है. दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाया. आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे की शादी के दौरान उनके दोनों बेटे और करीबी लोग मौजूद रहे. इस दौरान काफी खुशनुमा माहौल देखने को मिला है. एक्टर ने वीडियो और फोटो के साथ एक इमोशनल नोट भी लिखा है, जिसमें अपने वैवाहिक जीवन का जिक्र किया है. आशुतोष राणा ने पोस्ट में बताया है कि वह रेणुका शहाणे के साथ शादी करके खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 25 साल के प्यारे अनुभव का भी बताया है. इसके साथ ही एक्टर ने पति-पत्नी के रिश्ते को विस्तार से समझाया है. इस पोस्ट के सामने आने के बाद आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं.

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आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने की थी लव मैरिज

आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. आशुतोष राणा को पहली नजर में ही रेणुका शहाणे से प्यार हो गया था. हालांकि, एक्टर ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए रेणुका शहाणे से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं है. बताया जाता है कि आशुतोष राणा ने रेणुका शहाणे को रात में फोन किया होगा लेकिन एक्ट्रेस देर रात अनजान नंबर से आए कॉल को रिसीव नहीं करती थीं. इसके बाद आशुतोष राणा ने मैसेज और कविताएं लिखकर अपने दिल की बात कही थी. एक्ट्रेस को उनकी लिखी कविताएं पसंद आईं और दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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