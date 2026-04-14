लता मंगेशकर और आशा ताई की याद में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, भाई हृदयनाथ ने दी जानकारी...

हृदयनाथ मंगेशकर ने अपनी दिवंगत बहनों, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की याद में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है. इसके साथ ही एक विशाल म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है.

मंगेशकर परिवार ने भारतीय म्यूजिक को जो ऊंचाइयां दी हैं, वे बेमिसाल हैं. लेकिन अब वे समाज सेवा के एक खास काम कर रहे हैं जो सालों तक याद रखा जाएगा. स्वर कोकिला लता मंगेशकर और सुरों की मल्लिका आशा भोसले की याद में, उनके भाई और प्रख्यात संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर ने एक घोषणा की है. उन्होंने अपनी दोनों दिवंगत बहनों की याद को अमर बनाने के लिए एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण करने का संकल्प लिया है.

मानवता की सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि

हृदयनाथ मंगेशकर के अनुसार, इस विशाल अस्पताल के लिए जमीन पहले ही ले ली गई है. यह अस्पताल न केवल अल्ट्रा-माॅर्डन ट्रीटमेंट सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए बहुत सहयोगी भी साबित होगा. इसे 'लता-आशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' या 'लता-आशा मंगेशकर आयुर्विद्या संस्थान' का नाम देने की योजना है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और ग्लोबल लेवल का बनाना है. इसके अलावा, हृदयनाथ जी ने एक म्यूजियम बनाने की भी योजना शेयर की है, जहां मंगेशकर परिवार की समृद्ध संगीत विरासत को सुरक्षित रखा जाएगा.

आशा ताई को भावपूर्ण विदाई

92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल, 2026 को आशा भोसले का निधन संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो उनके योगदान के प्रति राष्ट्र का सम्मान था. अंतिम संस्कार के दौरान पूरा बॉलीवुड और संगीत जगत गमगीन था. आमिर खान, विक्की कौशल, तब्बू, विवेक ओबेरॉय, अनु मलिक, अनूप जलोटा और रमेश सिप्पी सहित कई दिग्गज हस्तियां वहां मौजूद थीं. सेलेब्स के अलावा वहां राजनेता भी मौजूद थे. वहां का माहौल तब और भी भावुक हो गया जब उनका प्रसिद्ध गाना ‘अभी न जाओ छोड़कर’ गाकर उन्हें अंतिम विदाई दी. लंदन में आयोजित अपने वर्ल्ड टूर के दौरान श्रेया घोषाल ने भी उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि दी.

आशा और लता मंगेशकर की आवाज

आशा ताई ने अपने जीवन में न केवल संगीत दिया, बल्कि करोड़ों लोगों को जीने का हौसला भी दिया. उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुई है, उसे शायद ही कभी भरा जा सके, लेकिन उनके परिवार द्वारा शुरू की जा रही यह स्वास्थ्य सेवा और म्यूजियम की पहल, उनके नाम को सदैव जीवित रखेगी. वहीं आशा और लता मंगेशकर की आवाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more