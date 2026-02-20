Assi Movie First Review: फिल्म नहीं, समाज का नंगा सच है 'अस्सी'! कैसी है फिल्म, किसकी एक्टिंग ने जीता दिल? पढ़े रिव्यू

Assi Movie Review: समाज के काले सच को उजागर करती रेप पीड़िता पर आधारित तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' पर्दे पर आज यानी 20 फरवरी 2026 को दस्तक दे चुकी है.

Assi Movie First Review: बॉलीवुड से लेकर साउथ तक भारत में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन ऐसा कभी-कभी ही होता है जब पर्दे पर सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि समाज की वो कड़वी सच्चाई दिखाई जाती है, जो हर किसी को अंदर तक झक-झोरकर रख देती है. ऐसी ही एक फिल्म है 'अस्सी' (Assi) जो आज यानी 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) के डायरेक्शन में बनी ये मूवी रेप विक्टिम पर आधारित है, जिसमें तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), कनी कुश्रुति (Kani Kushruti) और जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) जैसे कई बड़े कलाकर नजर आ रहे हैं.

क्या है Assi की कहानी?

समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती फिल्म 'अस्सी' की कहानी एक स्कूल टीचर परिमा (कनी कुश्रुति) पर आधारित है, जो अपने पति विनय (जीशान अय्यूब) और बच्चे ध्रुव (अद्विक जायसवाल) के साथ रहती है. एक रात स्कूल की फेयरवेल पार्टी से घर लौटते वक्त कुछ लड़के उसे किडनैप कर लेते हैं और चलती कार में गैंगरेप करते हैं और फिर बेहद बुरी हालत में उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर सारे सबूत मिटा देते हैं.

सुबह पटरी पर बेहोशी हालत में मिली परिमा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, पुलिस जांच शुरू होती है और विनय का दोस्त कार्तिक (कुमुद मिश्रा) अपनी दोस्त और वकील रावी (तापसी पन्नू) को ये केस सौंपता है. परिमा की गवाही के आधार पर इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन असली कहानी शुरू होती है कोर्टरूम में, जहां अपराधियों की झूठी कहानी के बीच इंसाफ की जंग शुरू होती है, लेकिन ये कहानी तब मोड़ लेती है, जब फिल्म में एक छतरी मैन की एंट्री होती है और वो आरोपियों में से एक की हत्या कर देता है. कौन हैं आरोपी की हत्या करने वाला छतरी मैं? क्या रावी परिमा को इंसाफ दिला पाएगी अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आपको सिनेमाघरों में जाकर पूरी फिल्म को देखना होगा.

कैसी है फिल्म Assi और डायरेक्शन?

सामाजिक-राजनीतिक और महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को पर्दे पर बखूबी उतारने के लिए जाने जाने वाले अनुभव सिन्हा ने फिल्म की शुरुआत बहुत ही मजेदार और परेशान कर देने वाली रखी है. शुरुआत के 20 मिनट इतने भयानक हैं कि शायद ही किसी हिंदी फिल्म में अपराध को इतना क्रूर दिखाया गया है. मूवी के एक-एक सीन का दर्द आपको महसूस होगा. जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे-वैसे इस मुद्दे के बारे में और बताया जाता है. हर 20 मिनट यह याद दिलाया जाता है कि देश में हर 20 मिनट में एक रेप होता है. यह बात दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है. फिल्म का फर्स्ट हाफ जहां भूमिका बनाता है और मजबूत पकड़ बनाए रखता है वहीं सेकंड हाफ आपको सीट से उठने नहीं देगा. इसका क्लाइमेक्स काफी इमोशनल है.

Assi की कमजोर कड़ी

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनीं इस फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं, कि सिहरन पैदा कर देते हैं, लेकिन फिल्म कहीं-कहीं भटक जाती है. अनुभव की पिछली फिल्में (थप्पड़, आर्टिकल 15) की तरह यह सीधी और सिंपल नहीं रहती, बल्कि बीच-बीच में 'आर्ट फिल्म' जैसी लगने लगती है, जो फिल्म की रफ्तार को धीमा करती है. वहीं कुछ फालतू के सीन और सब-प्लॉट्स कहानी के असर को कम कर देते हैं. वहीं कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन को असली बनाते हैं. मूवी में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि, आज के समाज के बच्चे, घूसखोरी, सिस्टम फेलियर समेत कई मुद्दों को हाईलाइट किया है.

किसकी एक्टिंग जीता दिल?

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu): 'पिंक', 'थप्पड़' और 'पिंक' में ऐसे ही दमदार रोल में नजर आने वाली तापसी पन्नू एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रही हैं. खासकर क्लाइमेक्स में उन्होंने जबरदस्त काम किया है.

कनी कुश्रुति (Kani Kushruti): फिल्म में परिमा रेप पीड़िता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कनी कुश्रुति फिल्म की आत्मा हैं. उन्होंने एक सर्वाइवर के दर्द, तकलीफ और गुस्से को इस कदर पर्दे पर उतारा है, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग है.

जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub): वहीं अगर बात करें जीशान अय्यूब की तो उन्होंने हर बार की तरह इस बार फिर अपनी प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया है. उन्होंने 'अस्सी' में एक ऐसे पति का किरदार अदा किया हा, जो चुप रहकर अपनी पत्नी का सहारा बनता है. उनकी एक्टिंग हमेशा की तरह ही इस बार भी अव्वल दर्जे की है.

वहीं बाकी के कलाकारों ने भी अपने-अपने किरदार की छाप छोड़ी है. विलेन का रोल करने वाले एक्टर्स ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है.

देखें या नहीं?

अगर आप सोच रहे हैं कि, तापसी पन्नू की इस मूवी को देखें या नहीं? तो आपको बता दें कि, 'अस्सी' एक ऐसी फिल्म है, जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी. यह एक कड़वा सच है, जिसे दमदार एक्टिंग के दम पर पर्दे पर दिखाया गया है. हालांकि, बीच-बीच में कहानी थोड़ी भटकती है और धीमी हो जाती है, लेकिन तापसी और कनी की परफॉरमेंस और समाज के इस कड़वे काले सच को देखने के लिए इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए.

