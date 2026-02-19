Assi vs Do Deewane Seher Mein Prediction: बॉक्स ऑफिस पर गूंजेगी 'अस्सी' की दहाड़ या 'दो दीवाने' का चलेगा जादू?

Assi vs Do Deewane Seher Mein: 20 फरवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दो बॉलीवुड फिल्मों का जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है. वहीं रिलीज से एक दिन पहले इन फिल्मों के ओपनिंग डे प्रेडिक्शन सामने आ गए हैं.

Assi vs Do Deewane Seher Mein Prediction: 20 फरवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर एक साथ दो अलग-अलग जॉनर की लेकिन बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश होने वाला है. एक तरफ जहां तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की 'अस्सी' (Assi) की दहाड़ गूजेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur ) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने सहर में' अपने रोमांस और लव का जादू बिखेरती नजर आएगी. दोनों फिल्में बिल्कुल अलग मिजाज की हैं, ऐसे में अब देखना ये है कि, बॉक्स ऑफिस पर तापसी पन्नू की दहाड़ गूंजती है या फिर दो दीवानों के प्यार का जादू लोगों के सिर चढ़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ओपनिंग डे की प्रेडिक्शन क्या कहती है.

ओपनिंड डे पर कितना होगा Assi का कलेक्शन?

सामाजिक-राजनीतिक और महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को पर्दे पर उतारने के लिए जाने-जाने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अस्सी' (Assi Movie) एक कोर्टरूम ड्रामा मूवी है जिसमें तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगी. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बुधवार से शुरू हो चुकी है और उन आंकड़ों को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म पहले दिन 1 करोड़ से 2.50 करोड़ रुपए तक के बीच कलेक्शन कर सकती है.

क्या है Assi की कहानी?

अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की जोड़ी इस बार रेप पीड़िताओं की कहानी लेकर आ रही है. इस मूवी की कहानी (Assi Movie Story) एक टीचर (कनी कुसरुति) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है. तापसी उनक वकील बनीं हैं, जो न्याय के लिए लड़ती हैं. फिल्म की कहानी ये दिखाती है कि, कैसे हमारा समाज, परिवार और सिस्टम पीड़ितों का साथ देने के बजाय उन्हें और परेशान करता है.

क्या कहता है 'दो दीवाने सहर में' का ओपनिंग डे प्रेडिक्शन?

संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई और रवि उदयवार के डायरेक्शन में बनीं 'दो दीवाने शहर में' (Do Deewane Seher Mein) एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आएंगे. यह एक आज के जमाने की एक उलझी हुई लव स्टोरी है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक अरेंज मैरिज के लिए मिलने वाले दो लोग अपनी कसमों को तोड़ देते हैं और बड़े शहर की भागदौड़ में अपने रिश्तों को खुद के स्ट्रगल से जूझते हैं. प्रेडिक्शन के मुताबिक यह फिल्म पहले दिन 50 लाख से 1.50 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है.

कौन मारेगा बाजी?

तापसी पन्नू की 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की 'दो दीवाने सहर में' दोनों ही फिल्में अलग-अलग जॉनर के दर्शकों के लिए हैं, लेकिन पहले दिन प्रेडिक्टिड आंकड़ों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर 'अस्सी' बाजी मार सकती है. इसके पीछे की एक वजह फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं, जिनकी फिल्में अक्सर शहरों के मल्टीप्लेक्स में अच्छा प्रदर्शन करती हैं क्योंकि उनकी काहनियों में दम होता है और क्रिटिक्स भी उन्हें पसंद करते हैं.

