आशा भोसले के निधन के बीच अथिया शेट्टी की हो रही चर्चा, सुनील शेट्टी की बेटी ने कर दी इतनी बड़ी गलती...

Athiya Shetty Trolled: सिंगर आशा भोसले के निधन के बीच एक्ट्रेस अथिया शेट्टी को सोशल मीडिया को ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

पॉपुलर सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) का 92 साल की उम्र में 12 अप्रैल को निधन हो गया है. उनके दुनिया के अलविदा कहने से फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई. इसके साथ ही आशा भोसले के निधन ने फिल्मी दुनिया के गलियारों में दुख का माहौल बना दिया है. दिवंगत गायिका को लेकर सितारों सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुख जता रहे हैं. आशा भोसले के निधन पर एक्ट्रेस अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) ने भी पोस्ट शेयर किया लेकिन उनसे बड़ी गलती हो गई और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि अथिया शेट्टी ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

अथिया शेट्टी को किया जा रहा है ट्रोल

सिंगर आशा भोसले के निधन पर शाहरुख खान, सलमान खान, हेमा मालिनी, विवेक ओबेरॉय, अक्षय कुमार, रवीना टंडन समेत तमाम सितारों ने श्रद्धांजलि दी है. वहीं, दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने भी पोस्ट शेयर किया है. लेकिन अथिया शेट्टी से सोशल मीडिया पोस्ट में गलती हो गई. दरअसल, उन्होंने आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया लेकिन तस्वीर गलती से उनकी दिवंगत बहन लता मंगेशकर की लगा दी. इसके साथ ही हाथ जोड़ने और कबूतर के उड़ने वाली इमोजी लगाई है. हालांकि, अथिया शेट्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया. इसके बाद उन्होंने आशा भोसले की तस्वीर लगाई. अथिया शेट्टी ने जब तक लता मंगेशकर की फोटो डिलीट की तब तक उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

आशा भोसले का 13 अप्रैल को होगा अंतिम संस्कार

गौरतलब है कि आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने पर उनको 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया था. 12 अप्रैल को उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनका निधन हो गया. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया है कि उनकी मां के 13 अप्रैल यानी सोमवार को अंतिम दर्शन होंगे और शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा. बताते चलें कि आशा भोसले की बड़ी बहन और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का चार साल पहले 92 साल की उम्र में निधन हो गया था. दोनों बहन के निधन में कई संयोग देखने को मिले हैं. दोनों का एक उम्र में निधन (92 साल), एक दिन निधन (रविवार), एक अस्पताल में निधन (ब्रीच कैंडी) और एक जगह अंतिम संस्कार (शिवाजी पार्क) में किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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