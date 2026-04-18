अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल को रोमांटिक अंदाज में किया बर्थडे विश, एक्ट्रेस ने कहा- 'तुमसे बहुत प्यार करती हूं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) काफी समय से फिल्मों में नजर नहीं आ रही हैं लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बनी रहती हैं. अब उन्होंने अपने पति और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल (KL Rahul) को बर्थडे विश किया है. अथिया शेट्टी ने अपने पति के 34वें जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई दी है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक प्यार पोस्ट शेयर कर कहा है कि वह उनसे बहुत प्यार करती हैं. अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल के साथ की जो अनदेखी फोटोज शेयर की हैं, वो फैंस का ध्यान खींच रही हैं. फैंस भी क्रिकेटर को बर्थडे विश कर रहे हैं. आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है.
केएल राहुल मना रहे हैं 34वां जन्मदिन
क्रिकेटर केएल राहुल 18 अप्रैल को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने पांच फोटोज शेयर की हैं, जिनमें ये कपल रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहा है. वहीं, इन तस्वीरों में अथिया शेट्टी और केएल राहुल की बेटी की झलक भी देखने को मिल रही है. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ कैप्श लिखा है, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरे जीवसाथी. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.' अथिया शेट्टी की पोस्ट पर सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक सभी रिएक्शन दे रहे हैं और बर्थडे विश कर रहे हैं. बताते चलें कि अथिया शेट्टी के अलावा उनके पिता सुनील शेट्टी और भाई एक्टर ने भी केएल राहुल को जन्मदिन की बधाई दी है.
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अथिया शेट्टी ने फिल्मों से बनाई दूरी
गौरतलब है कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने शादी से पहले एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने कभी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया. बताया जाता है कि ये कपल एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे. अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने साल 2023 में शादी की थी और दोनों साल 2025 में बेटी इवारा का पेरेंट्स बने हैं. अथिया शेट्टी के करियर की बात करें तो सिर्फ 4 फिल्मों में काम किया है और उनकी मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी. वहीं, केएल राहुल टीम इंडिया के खेलते हैं और इस समय वह आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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