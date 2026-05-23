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Chhaava में इस एक्टर को ऑफर हुआ था औरंगजेब का रोल, मना करने पर Akshaye Khanna ने निभाया किरदार

Chhaava Aurangzeb Role: फिल्म 'छावा' में औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया था और उनकी काफी तारीफ हुई थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रोल पहले किसी और एक्टर को ऑफर किया था.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 23, 2026 5:49 PM IST
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अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' (Chhaava) साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने निगेटिव रोल किया था. औरंगजेब रोल में अक्षय खन्ना के काम की काफी तारीफ हुई थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'छावा' में औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना से पहले बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) को ऑफर हुआ था. हालांकि, रणदीप हुड्डा ने फिल्म 'छावा' में काम करने से मना कर दिया था और ऐसा करने के पीछे की वजह बताई थी.

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रणदीप हुड्डा को ऑफर हुई थी फिल्म 'छावा'

लक्ष्मण उतरेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'छावा' में औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना से पहले रणदीप हुड्डा को ऑफर हुआ था. इस बात का खुलासा खुद रणदीप हुड्डा ने किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म 'छावा' में औरंगजेब का रोल ऑफर हुआ था. फिल्म की कहानी और किरदार काफी दमदार थी. रणदीप हुड्डा ने बताया कि वह उस समय मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थक चुके थे. उन्होंने कुछ समय पहले फिल्म 'सावरकर' की शूटिंग खत्म की थी. उस रोल के लिए उन्होंने अपना वजर काफी कम कर लिया था और सिर भी मुंडवा लिया था. फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन काम भी चल रहा था. ऐसे में वो तुरंत किसी नए और भारी किरदार में खुद को नहीं डालना चाहते थे.

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हिंदू-मुस्लिम मुद्दे से दूर रहना चाहते थे रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा ने आगे कहा कि उस दौरान हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को लेकर काफी बहस चल रही थी. वो उस माहौल से दूर रहना चाहते थे. इसलिए उन्होंने फिल्म को छोड़ने का फैसला लिया. रणदीप हुड्डा के फिल्म 'छावा' को मना करने के बाद अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल किया था. अक्षय खन्ना ने इस रोल में ऐसी जान डाल दी कि वह चारों तरफ छा गए थे. फिल्म 'छावा' में विक्की कौशल और अक्षय खन्ना के अलावा रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा, डायना पेंटी, विनीत कुमार सिंह, दानिश पंडोर जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये के ज्यादा की कमाई की थी.

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'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में नजर आ रहे रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये वेब सीरीज बीती 15 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में रणदीप हुड्डा एसटीएफ इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के रोल में नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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