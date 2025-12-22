Avatar 3 में Govinda की हुई धांसू एंट्री? थिएटर में इस सीन को देख उड़े दर्शकों के होश; फोटोज ने इंटरनेट पर काटा बवाल

Is Govinda In Avtar 3: हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार 3 रिलीज हो गई है. इस फिल्म के दोनों पार्ट का जबरदस्त क्रेज दर्शकों पर देखने के लिए मिला था लेकिन अब फिल्म के तीसरे पार्ट को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार अवतार 3 से जुड़े वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जो दर्शकों की तरफ से थिएटर से सीधा शेयर किए जा रहे हैं. इस बीच, एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं. इस तस्वीर को देखकर कहा जा रहा है कि अवतार 3 में गोविंदा की एंट्री हो गई है. इस वायरल तस्वीर में अवतार में गोविंदा साफ नजर आ रहे हैं. आइए आपको इस तस्वीर का सच बताते हैं.
अवतार 3 में हुई गोविंदा की एंट्री?
अवतार: फायर एंज एश (Avatar: Fire and Ash), जिसे अवतार 3 (Avatar 3) कहा जा रहा है से जुड़ी एक तस्वीर ट्विटर पर सामने आई है. इस तस्वीर में अवतार 3 में गोविंदा की एंट्री साफ दिख रही है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि अवतार के लुक में गोविंदा है और उन्होंने इंडियन आउटफिट पहना हुआ है. मजेदार बात यह है कि इस तस्वीर में गोविंदा एकदम राजा बाबू वाले लुक में दिख रहे हैं. इस तस्वीर ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. इस तस्वीर का सच क्या है? ये भी जान लेते हैं.
क्या है गोविंदा की वायरल तस्वीर का सच
अवतार 3 में नजर आ रहे गोविंदा की तस्वीर की सच्चाई जान आप हैरान रह जाएंगे. आजकल AI का काफी चलन बढ़ गया है और इस तस्वीर को बनाने में भी AI का इस्तेमाल बड़े लेबल पर किया गया है. गोविंदा का अवतार में कोई भी कैमियो नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर एकदम फेक है. इस तस्वीर को फोटोशॉप किया गया या फिर एआई की मदद से बनाया गया है. फिल्म में कोई भी सीन गोविंदा का नहीं है और ना की मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि हुई है.सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी इस तस्वीर पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. इतना ही नहीं, लोग गोविंदा का भी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. कई लोग इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए अवतार 3 को गोविंदा का सबसे बड़ा कमबैक बता रहे हैं.
Govinda in Avatar 4 Title is Avatar Chale Sasural ? #AvatarFireAndAsh #Govinda #avatar3 #JamesCameron #Hollywood #avatarw pic.twitter.com/VjkmA3c22C
— Ankit (@Ankit247712977) December 21, 2025
When Govinda refused #JamesCameron was so disappointed that he said, ‘If not you, then someone like you.’
And finally with Avatar on his third attempt he made it happen
"TUM NA SAHI TUMHRE JAISA HI SAHI " ?#AvatarFireAndAsh #Govinda pic.twitter.com/yExifNrdVY
— विधाता (@Vidhaata1) December 20, 2025
गोविंदा को ऑफर हुई थी अवतार 3
बता दें कि गोविंदा का दावा है कि उन्हें अवतार 3 का ऑफर आया था. इस फिल्म के लिए जेम्स कैमरून ने उन्हें फिल्म के लिए 18 करोड़ रुपये ऑफर किए थे. ये भी दावा बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग 410 दिनों तक चलने वाली है. गोविंदा के मुताबिक, फिल्म पर सारी बातें होने के बाद जब उन्हें पता चला कि शूटिंग के लिए शरीर को पेंट करना पडे़गा. तब उन्होंने फिल्म को लिए मना कर दिया था. उनका मानना है कि इससे उनकी सेहत पर असर पड़ेगा.
