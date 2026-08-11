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R.D. बर्मन की बायोपिक में Emraan Hashmi बनेंगे लीजेंड्री कॉमेडियन महमूद? Awarapan 2 एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच

Emraan Hashmi ने R.D. Burman की बायोपिक में Mehmood का किरदार निभाने की खबरों को गलत बताया है. एक्टर ने कहा कि उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच तक नहीं किया गया.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 11, 2026 1:56 PM IST
R.D. बर्मन की बायोपिक में Emraan Hashmi बनेंगे लीजेंड्री कॉमेडियन महमूद? Awarapan 2 एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच

इमरान हाशमी निभाएंगे महमूद का रोल?

Emraan Hashmi To Play Mehmood In R.D. Burman Biopic?: इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि महान संगीतकार आर.डी. बर्मन (पंचम दा) (R.D. Burman) के जीवन पर बनने वाली बायोपिक में हिंदी सिनेमा के 'किंग ऑफ कॉमेडी' महमूद (Mehmood) का किरदार पर्दे पर कौन उतारेगा? इसी बीच ऐसी खबरें आई थी कि, इस रेस में सबसे पहला नाम 'आवारापन 2' (Awarapan 2) फेम इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) का है. वहीं अब इन खबरों पर बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी ने खुद चुप्पी तोड़ी और पूरा सच बताया. इमरान ने साफ कहा कि ये खबरें झूठी हैं.

R.D. बर्मन की बायोपिक में रोल की खबरों को बताया झूठा

दरअसल, सोमवार को इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल हुई थी कि इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) मशहूर म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन की बायोपिक का हिस्सा होंगे. बताया जा रहा था कि इस फिल्म को नीरज पांडे डायरेक्ट करेंगे. खबरों में यह भी दावा किया गया कि इमरान फिल्म में महमूद का रोल निभाएंगे, जो आर.डी. बर्मन के करीबी दोस्त थे. लेकिन इन खबरों के तेज होते ही एक्टर ने इस पर फुलस्टॉप लगा दिया.

'मुझे अप्रोच तक नहीं किया गया'

इमरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इन खबरों पर सफाई दी. उन्होंने लिखा, 'सिर्फ सफाई देने के लिए बता रहा हूं कि महमूद साहब का किरदार निभाने को लेकर जो खबरें चल रही हैं, वो गलत हैं. मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच तक नहीं किया गया है और न ही मैं यह फिल्म कर रहा हूं.' एक्टर के इस स्टेटमेंट से साफ हो गया है कि, वो आर. डी. बर्मन की बायोपिक में नजर नहीं आएंगे.

इस मूवी में नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी

वहीं, अगर बात करें इमरान हाशमी के वर्क फ्रंट की तो, वो जल्द ही फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आने वाले हैं. यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में इमरान के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी नजर आएंगी. 'आवारापन 2' साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. पहली फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था. यह एक एक्शन-क्राइम फिल्म थी, जिसमें इमरान हाशमी, श्रेया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा मुख्य भूमिकाओं में थे. यह फिल्म साउथ कोरियन फिल्म 'A Bittersweet Life' की अनक्रेडिटेड रीमेक थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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