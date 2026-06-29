Awarapan 2 Teaser: 'मौत ने मुझे छुआ लेकिन अपनाया नहीं', इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का टीजर आउट

Awarapan 2 Teaser Out: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में उनके डायलॉग्स ने फैंस का दिल जीत लिया है.

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की मच-अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. मेकर्स ने फैंस का ध्यान रखते हुए फिल्म का धांसू टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर में इमरान हाशमी के जबरदस्त डायलॉग्स सुनकर फैंस फिल्म को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. फिल्म 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के साथ एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) काम करते नजर आएंगी. बताते चलें कि इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' साल 2007 में रिलीज हुई थी और इसे पसंद किया गया था. अब देखने वाली बात होगी कि इसका सीक्वल क्या कमाल करता है.

फिल्म 'आवारापन 2' के डायलॉग्स ने जीता फैंस का दिल

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का 1.50 मिनट के टीजर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. फैंस को फिल्म का टीजर पसंद आ रहा है और अपने पसंदीदा स्टार का धांसू अंदाज उनका दिल जीत रहा है. फिल्म 'आवारापन 2' के टीजर से पता चल रहा है कि एक से बढ़कर एक डायलॉग सुनने को मिलने वाले हैं. गौरतलब है कि फिल्म 'आवारापन' में इमरान हाशमी का किरदार शिवम मरता नजर आया था लेकिन फिल्म के सीक्वल 'आवारापन 2' के टीजर की शुरुआत में उनके किरदार ही दिखाया जाता है और वह कहता है, 'कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती हैं.' टीजर के बीच में एक और डायलॉग है, 'मौत भी अजीब है, उसने मुझे छुआ लेकिन अपनाया नहीं.' टीजर के लास्ट में एक डायलॉग है, 'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा, या मै.' इसके साथ ही टीजर के बैकग्राउंड में फिल्म 'आवारापन' का गाना 'तो फिर आओ' बज रहा है, जो काफी पसंद किया जा रहा है.

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'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस क्लैश

फिल्म 'आवारापन 2' इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी की भी झलक देखने को मिलती है. टीजर में दिखाया जाता है कि इमरान हाशमी का किरदार शिवम फाइट करता नजर आ रहा है. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस तरह से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से होने वाला है. अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. दरअसल, दोनों मूवीज को लेकर फैंस उत्साहित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.